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Миколенко працюватиме під керівництвом легенди АПЛ – Евертон призначив нового тренера

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Френк Лемпард

Британський фахівець Френк Лемпард став новим головним тренером ліверпульського Евертона. Про це іриски повідомили на офіційному сайті клубу.

Угода 43-річного Лемпарда з Евертоном розрахована на два з половиною роки – до червня 2024 року.

Лемпард керуватиме командою під час матчу четвертого раунду Кубка Англії проти Брентфорда на Гудісон Парк. Гра відбудеться у суботу, 5 лютого.

До тренерського штабу Лемпарда увійде Джо Едвардс як асистент головного тренера, а також Пол Клемент та Кріс Джонс.

Лемпард перебував без роботи з січня 2021 року після того, як його звільнили з лондонського Челсі.

Свою тренерську кар’єру ексфутболіст Челсі розпочинав у Чемпіоншипі з роботи у Дербі Каунті.

У 2019 року його призначили головним тренером колишнього клубу Челсі та посів із синіми четверте місце в англійській Прем’єр-лізі та вийшов до фіналу Кубка Англії.

Евертон у 20 матчах набрав 19 очок і посідає 16-е місце у турнірній таблиці АПЛ сезону-2021/2022. Лідером змагань є Манчестер Сіті (57), друге місце зараз у Ліверпуля (48), а замикає трійку лідерів Челсі (47).

Нагадаємо, з 1 січня гравцем Евертона став Віталій Миколенко. Футболіст підписав угоду з ірисками до літа 2026 року.

Джерело: FC Everton

Фото: Depositphotos

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