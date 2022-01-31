Британський фахівець Френк Лемпард став новим головним тренером ліверпульського Евертона. Про це іриски повідомили на офіційному сайті клубу.
Угода 43-річного Лемпарда з Евертоном розрахована на два з половиною роки – до червня 2024 року.
Boss. pic.twitter.com/hiXUZ7fGRi
— Everton (@Everton) January 31, 2022
Лемпард керуватиме командою під час матчу четвертого раунду Кубка Англії проти Брентфорда на Гудісон Парк. Гра відбудеться у суботу, 5 лютого.
До тренерського штабу Лемпарда увійде Джо Едвардс як асистент головного тренера, а також Пол Клемент та Кріс Джонс.
Лемпард перебував без роботи з січня 2021 року після того, як його звільнили з лондонського Челсі.
Свою тренерську кар’єру ексфутболіст Челсі розпочинав у Чемпіоншипі з роботи у Дербі Каунті.
У 2019 року його призначили головним тренером колишнього клубу Челсі та посів із синіми четверте місце в англійській Прем’єр-лізі та вийшов до фіналу Кубка Англії.
Евертон у 20 матчах набрав 19 очок і посідає 16-е місце у турнірній таблиці АПЛ сезону-2021/2022. Лідером змагань є Манчестер Сіті (57), друге місце зараз у Ліверпуля (48), а замикає трійку лідерів Челсі (47).
Нагадаємо, з 1 січня гравцем Евертона став Віталій Миколенко. Футболіст підписав угоду з ірисками до літа 2026 року.
Джерело: FC Everton