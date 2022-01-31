Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують 4 лютого. Змагання триватимуть до 20 лютого і стануть найдешевшими за своїм бюджетом за останні десятиліття. Так кажуть у китайському уряді.

Державна телерадіокомпанія КНР CGTN повідомила, що зимові Ігри обійшлися Пекіну у $3,9 млрд. На папері та в офіційних документах це значно більше, ніж Китаю коштувала літня Олімпіада-2008 – $43 млрд.

Але виникли питання щодо того, чи повідомив Китай точну цифру, скільки він витратив на проведення спортивних змагань. Дослідження Insider показало, що фактична сума перевищує $38,5 млрд, що вдесятеро більше за офіційний бюджет.

Видання Insider пише, що відсутність прозорості Китаю могла б дати йому змогу хвалитися, оскільки державні ЗМІ повторюють слова про величезну “потужність” країни та здатність проводити мегаспортивний захід за невелику вартість.

Але це твердження в кращому разі неточне і є грубою недооцінкою того, скільки потрібно країнам для проведення Ігор.

— Мені не потрібно говорити вам, що там все дуже централізовано і контролюється. Китай не говорить про транспортну інфраструктуру, спортивну інфраструктуру та про вартість будівництва олімпійського селища. І тому будь-які так звані офіційні чи бюджетні цифри є дуже підозрілими, – сказав Insider спортивний економіст Ендрю Цимбаліст.

Неофіційні витрати на Ігри в Пекіні

Insider з’ясував, що в офіційних даних Пекін залишив поза увагою десятки позицій.

По-перше, у поточному переліку витрат Пекіна відсутній це Національний ковзанярський стадіон, також відомий як Крижана стрічка. Його будівництво завершилося в 2020 році і, за оцінками, у 2017 році воно обійшлося уряду приблизно в $186,6 млн.

Уряд також перепрофілював декілька майданчиків, побудованих для Ігор 2008 року, зокрема Пташине гніздо, національний стадіон Пекіна та Water Cube – міський центр водних видів спорту. Однак не зрозуміло, скільки Китай витратив на реконструкцію майданчиків.

Багато капітальних вкладень Китаю зосереджені на Яньцин і Чжанцзякоу – два міста, де окрім Пекіна заплановані олімпійські змагання.

— Китай перетворив Яньцин, район на північному заході Пекіна, на блискучу серію арен з гірськолижним центром і окремим олімпійським селищем для розміщення понад 1 400 спортсменів та офіційних осіб. Згідно з даними за 2019 рік, друге олімпійське селище в центрі Пекіна, розраховане на розміщення близько 2 300 спортсменів, коштує приблизно $3,16 млрд, – пише видання.

Країна витратила приблизно $442,9 млн на будівництво майданчиків для бобслею, скелетону, санного спорту та гірськолижного спорту у Яньцині.

Згідно з повідомленням Xinhua, два десятки неназваних корпорацій пожертвували додаткові $514,1 млн на розвиток Яньцина, хоча ця сума була зарахована як грошові інвестиції для розвитку району.

Китай вклав ще $5,18 млрд на будівництво 50 проєктів, пов’язаних з його олімпійськими об’єктами в Чжанцзякоу. Одним із таких проєктів є третє в країні олімпійське село, в якому проживатиме ще 2 640 осіб. Цей проєкт також охоплює спортивні майданчики, такі як Сноу-парк Гентінг, Національний центр біатлону, Національний центр зі стрибків на лижах і Національний центр лижних перегонів.

Для створення доступної транспортної інфраструктури Китай реконструював аеропорт Ніньюань Чжанцзякоу за $205,6 млн і витратив $15,02 млрд на будівництво нових автомагістралей, щоб забезпечити сполучення між районами якраз до Олімпіади.

Ще $773,5 млн, за оцінками, було спрямовано на лінію метро Пекіна до зимових Олімпійських іграх, побудовану спеціально для обслуговування змагань.

Країна витратила ще $9,2 млрд на безпілотний надшвидкий потяг, призначений для перевезення пасажирів між Чжанцзякоу і Пекіном за 50 хвилин. Раніше час у дорозі становив 3 години.

Заступник міністра фінансів КНР Чжоу сказав Xinhua News у 2015 році, що Китай компенсує частину своїх витрат на інфраструктуру, перетворивши олімпійські села, побудовані в Пекіні та Чжанцзякоу, у комерційне житло після Ігор. Крім того, країна планує компенсувати витрачені кошти на велику кількість об’єктів до Ігор-2022, перетворивши їх на “базові інфраструктурні зручності”.

Китай може списувати витрати на Covid-19 і нехтувати таблицею серйозних екологічних і соціальних витрат Ігор

Ендрю Цимбаліст сказав Insider, що серйозні екологічні та соціальні витрати, пов’язані з проведенням Ігор, найімовірніше, не будуть внесені до жодного офіційного бюджету.

— Північний схід Китаю, Пекін і далі на північ – це дуже посушливі території. Їм вже доводиться перекачувати величезну кількість води з Південного Китаю, щоби забезпечити потреби сільського господарства, тому що північний схід – це житниця Китаю, – сказав він.

За його словами, вони викачуватимуть воду, призначену для сільськогосподарських потреб, щоб зробити штучний сніг. А “такі екологічні та соціальні витрати не будуть заразовані”.

Безпекові заходи проти Covid-19 перед Іграми, здається, також не враховувалась у витратах на Ігри. Китай не розкрив, скільки він витратив на заходи боротьби з Covid-19.

Щоб звести до мінімуму контакти, на Олімпіаді працюватимуть роботи, які подаватимуть їжу, дезінфікуватимуть підлогу та надаватимуть інформацію відвідувачам. Організатори також створили “замкнуту” бульбашку, в якій спортсмени, чиновники, мовники та журналісти можуть переміщатися лише в межах визначених місць.

Але організація таких широкомасштабних ініціатив у сфері охорони здоров’я потребує великих людських і фінансових ресурсів.

— Безумовно, будуть додаткові витрати на стримування вірусу, як-от заходи тестування та карантин. Китаю знадобиться робоча сила, щоб контролювати Covid-19, і я не вірю, що вони внесли це до витрат, – сказав Браян Чіу, доцент спортивного менеджменту в Школі бізнесу та адміністрування Лі Шау Кі при Столичному університеті Гонконга.

Представник організаційного комітету Ігор сказав, що Китай оприлюднить офіційний звіт про витрати на Олімпіаду через шість місяців після закінчення змагань.

Джерело: Insider