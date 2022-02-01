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Червону руту не шукай вечорами: як збірна України святкувала вихід в 1/2 фіналу Євро

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу у чвертьфіналі чемпіонату Європи створила сенсацію, обігравши сильну команду Казахстану з рахунком 5:3. Матч відбувся 31 січня в Амстердамі на арені Зігго Доум.

За українців забивали Шотурма, Корсун, Зварич, Разуванов та Лебідь.

Після закінчення поєдинку тренерський штаб синьо-жовтих та футболісти не приховували емоцій від виходу до півфіналу.

В автобусі наставник команди Олександр Косенко, капітан команди Петро Шотурма та решта команди заспівали знамениту пісню Володимира Івасюка Червона рута.

— Переможні емоції нашої команди, – йдеться у підписі відео.

Ще перед матчем в камери трансляції потрапив епізод, як Шотурма зібрав всіх гравців в енергетичне коло та прокричав: За Україну! На що вся команда відповіла: Разом і до кінця!

За вихід до фіналу Євро-2022 збірна України зустрінеться з переможцем пари Росія – Грузія. Півфінальний матч відбудеться у п’ятницю, 4 лютого.

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Для синьо-жовтих цей півфінал турніру став першим за останні 17 років. Востаннє Україна грала на цій стадії ще у 2005 році. Тоді на Євро, яке відбувалося у Чехії, українці посіли четверте місце.

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 приймають Нідерланди. Він стартував 19 січня та триватиме до 6 лютого. Матчі відбуваються в Амстердамі та Гронінгені.

Фото: Getty Images

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