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Капітан збірної України з футзалу висловився про суперника в 1/2 фіналу Євро

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футзалу, Павло Шотурма

Збірна України з футзалу в 1/4 фіналу Євро-2022 несподівано для багатьох пройшла сильну команду Казахстану та стала півфіналістом турніру.

Тепер на синьо-жовтих чекає зустріч із переможцем пари Росія – Грузія. Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма висловився про ймовірного наступного суперника у півфіналі.

— Росія чи Грузія? Побачимо, хто буде суперником. Гратимемо з такою самовіддачею, як із Казахстаном, віддаватимемо все за свою Україну, — сказав 29-річний капітан збірної України.

31 січня збірна України обіграла у чвертьфіналі чемпіонату Європи Казахстан з рахунком 5:3.

За вихід до фіналу турніру підопічні Олександра Косенка посперечаються з переможцем матчу Росія – Грузія, який відбудеться 1 лютого. Беззаперечним фаворитом цього поєдинку є росіяни.

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Півфінальний матч за участю України відбудеться у п’ятницю, 4 лютого.

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 приймають Нідерланди. Він стартував 19 січня та триватиме до 6 лютого. Матчі відбуваються в Амстердамі та Гронінгені.

Фото: Getty Images

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