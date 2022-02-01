У двох представників олімпійської команди Норвегії після прибуття до Пекіна на зимові Олімпійські ігри-2022 виявили коронавірус.

Зазначається, що вони нещодавно перехворіли на інфекцію. Тому норвежців протестують ще раз. У разі позитивної повторного тесту – команду відправлять на карантин.

— Якщо ці тести також будуть позитивними, тоді на нас чекає ізоляція. Дуже складна ситуація, – йдеться у прес-релізі.

На борту перебували представники збірної Норвегії з біатлону, багатоборства, фристайлу та сноуборду.

Разом із норвежцями на Ігри-2022 летіли представники команд Данії та Швеції. Згодом стало відомо, що позитивні тести отримали також двоє шведів. Про підтверджені випадки коронавірусу у команді Швеції підтвердив пресменеджер Шведського олімпійського комітету Ларс Маркуссон.

Водночас, у шведській команді вирішили поки утриматися від повідомлень, хто саме отримав позитивні тести – спортсмени, тренери чи представники офіційної делегації.

У понеділок ввечері другий літак з олімпійськими спортсменами вилетів з Гардермуена до Пекіна. На цьому літаку були, серед інших, норвезькі майстри кросу.

Наприкінці січня тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра отримав позитивний тест на Covid-19. Згодом віг здав повторний тест, який показав негативний результат.

Джерело: NRK TV