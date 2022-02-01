Зимові Олімпійські ігри-2022 стартують у столиці Китаю вже 4 лютого. Змагання триватимуть до 20 лютого, коли відбудеться урочиста церемонія закриття.

До програми Ігор-2022 у Пекіні включили відразу сім нових дисциплін: монобоб, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу у дисципліні біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані командні змагання з фристайлу, стрибках на лижах з трампліну та сноуборд-кросі.

Загалом на Олімпіаді-2022 буде представлений 91 Національний олімпійський комітет. Вперше в історії зимових ігор візьмуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.

Після перерви знову виступлять збірні Американського Самоа, Перу, Трінідад та Тобаго та Віргінських Островів.

Де дивитися Олімпійські ігри-2022?

Право трансляцій Олімпіади-2022 отримали Національна телекомпанія України Суспільне та канали Eurosport.

UA: Перший покаже 100 годин змагань. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань. UA:Перший також доступний на сервісах MEGOGO та OLL.TV.

Зимову Олімпіаду можна буде переглянути на тематичних каналах Eurosport. Змагання на Eurosport будуть транслюватися на сервісі MEGOGO. Вони будуть доступні за підписками Максимальна, Спорт та Discovery+.

Розклад та час початку трансляцій змагань зимової Олімпіади-2022 у Пекіні

2 лютого, середа

14.05. Керлінг. Змішані пари (Швеція – Велика Британія, Австралія – США, Норвегія – Чехія, КНР – Швейцарія);

3 лютого, четвер

12:00. Фристайл. Жінки, могул, кваліфікація 1;

13.45. Фристайл. Чоловіки, могул, кваліфікація 1;

4 лютого, п’ятниця

3.55. Фігурне катання. Командні змагання, чоловіки, коротка програма;

5.35. Фігурне катання. Командні змагання, танці на льоду, ритм-танець;

6.05. Хокей. Жінки. Група В: Данія – КНР, ОКР – Швейцарія;

7.17. Фігурне катання. Командні змагання, парне катання, коротка програма;

14:00. Церемонія відкриття Олімпіади-2022.

5 лютого, субота

4.45. Сноубординг. Жінки, сноуборд-слоупстайл. 1-й заїзд – кваліфікація;

5.47. Сноубординг. Жінки, сноуборд-слоупстайл. 2-й заїзд – кваліфікація;

9.45. Лижні перегони. Жінки. 7,5 км + 7,5 км, скіатлон (розіграш медалей);

10.30. Ковзанярський спорт. Жінки, 3 тис. метрів (розіграш медалей);

11.00. Біатлон. Змішана естафета (розіграш медалей);

13.35. Стрибки з трампліну. Жінки, індивідуальна першість, звичайний трамплін (розіграш медалей);

14.40. Фристайл. Чоловіки, могул, фінал (розіграш медалей);

6 лютого, неділя

3.30. Фігурне катання. Командні змагання, жінки, коротка програма;

5.50. Фігурне катання. Командні змагання, чоловіки, довільна програма;

4.24. Сноубординг. Жінки, сноуборд-слоупстайл, фінал (розіграш медалей);

5.00. Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск (розіграш медалей);

6.30. Сноубординг. Чоловіки, сноуборд-слоупстайл. 1-й заїзд – кваліфікація;

6.57. Сноубординг. Чоловіки, сноуборд-слоупстайл. 2-й заїзд – кваліфікація;

09:00. Лижні перегони. Чоловіки. Скіатлон, 15 км (розіграш медалей);

10.30. Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 м (розіграш медалей);

13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки, індивідуальна першість, звичайний трамплін (розіграш медалей);

14.40. Фристайл. Жінки, могул, фінал (розіграш медалей);

15.15. Санний спорт. Чоловіки, фінальний заїзд (розіграш медалей).

Час змагань вказаний за Києвом. Детальний розклад на інші змагальні дні буде доступний пізніше.