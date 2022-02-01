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За вихід у фінал Євро-2022 з футзалу збірна України зіграє з Росією

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футзалу

Збірна України з футзалу у півфіналі чемпіонату Європи-2022 зіграє з командою Росії. Зустріч відбудеться у п’ятницю, 4 лютого. Точний час матчу стане відомий згодом.

Синьо-жовті вийшли до 1/2 фіналу завдяки перемозі над Казахстаном з рахунком 5:3, а росіяни 1 лютого здолали команду Грузії з рахунком 3:1.

Другу пару півфіналістів сформують переможець пари Іспанія – Словаччина, які зустрінуться із командою Португалії.

Перемога підопічних Олександра Косенка над сильною командою Казахстану стала для багатьох несподіванкою. Після матчу футболісти та тренерський штаб не приховували своїх емоцій. А в автобусі після переможного матчу команда заспівала пісню Володимира Івасюка Червона рута.

Для синьо-жовтих цей півфінал турніру став першим за останні 17 років. Востаннє Україна грала на цій стадії ще у 2005 році.

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 приймають Нідерланди. Він стартував 19 січня та триватиме до 6 лютого. Матчі відбуваються в Амстердамі та Гронінгені.

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Фото: Getty Images

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