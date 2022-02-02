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Семиразовий переможець Супербоулу Том Бреді завершив кар’єру

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Том Бреді

Семиразовий чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ) Том Бреді оголосив про завершення спортивної кар’єри. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

— Я завжди вірив, що, якщо ти не віддаєш себе на 100% американському футболу, ти не досягнеш успіху, а успіх – це те, що я так люблю в нашій грі. Це фізичний, ментальний, емоційний виклик щодня, який дозволяє тобі максимально реалізувати свій потенціал, і я намагався показувати максимум протягом останніх 22 сезонів.

Мені важко писати це, але я більше не братиму в цьому участі, мені дуже подобалася моя кар’єра в НФЛ, але зараз настав час сфокусуватися на інших важливих аспектах життя. Я багато думав про це минулого тижня, ставив собі різні питання і зрозумів, що я пишаюся своїми досягненнями, і зараз найкращий час, щоб дати дорогу новим поколінням, – написав 44-річний Бреді.

Він порівняв свою кар’єру з божевільними перегонами, “повними злетами та падіннями”.

— Зараз я сиджу і розумію, що мені дуже пощастило грати разом і проти великих спортсменів, працювати з найкращими тренерами. Я почуваюся найщасливішою людиною у світі. Я дякую одноклубникам, уболівальникам, тренерам, моїм батькам і сім’ї, – додав він.

 

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Допис, поширений Tom Brady (@tombrady)

В НФЛ квотербек провів 22 сезони, в яких здобув 243 перемоги. За свою кар’єру Бреді сім разів вигравав Супербоул – фінальний матч за звання чемпіона НФЛ.

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Йому належить рекорд у Суперболі, адже він п’ять разів визнавався найціннішим гравцем фіналу НФЛ. Ще тричі він ставав найціннішим гравцем сезону. Бреді – володар рекорду ліги за кількістю тачдаунів (624).

У період з 2000-го до 2019 року він захищав кольори Нью-Інгленд Петріотс. А з 2020 року виступав за клуб Тампа-Бей Бакканірс, з якими виграв останній Супербоул у кар’єрі у 2021 році.

Фото: Depositphotos

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