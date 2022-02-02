Семиразовий переможець Супербоулу Том Бреді завершив кар’єру

Семиразовий чемпіон Національної футбольної ліги (НФЛ) Том Бреді оголосив про завершення спортивної кар’єри. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

— Я завжди вірив, що, якщо ти не віддаєш себе на 100% американському футболу, ти не досягнеш успіху, а успіх – це те, що я так люблю в нашій грі. Це фізичний, ментальний, емоційний виклик щодня, який дозволяє тобі максимально реалізувати свій потенціал, і я намагався показувати максимум протягом останніх 22 сезонів. Мені важко писати це, але я більше не братиму в цьому участі, мені дуже подобалася моя кар’єра в НФЛ, але зараз настав час сфокусуватися на інших важливих аспектах життя. Я багато думав про це минулого тижня, ставив собі різні питання і зрозумів, що я пишаюся своїми досягненнями, і зараз найкращий час, щоб дати дорогу новим поколінням, – написав 44-річний Бреді.

Він порівняв свою кар’єру з божевільними перегонами, “повними злетами та падіннями”.

— Зараз я сиджу і розумію, що мені дуже пощастило грати разом і проти великих спортсменів, працювати з найкращими тренерами. Я почуваюся найщасливішою людиною у світі. Я дякую одноклубникам, уболівальникам, тренерам, моїм батькам і сім’ї, – додав він.

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В НФЛ квотербек провів 22 сезони, в яких здобув 243 перемоги. За свою кар’єру Бреді сім разів вигравав Супербоул – фінальний матч за звання чемпіона НФЛ.

Йому належить рекорд у Суперболі, адже він п’ять разів визнавався найціннішим гравцем фіналу НФЛ. Ще тричі він ставав найціннішим гравцем сезону. Бреді – володар рекорду ліги за кількістю тачдаунів (624).

У період з 2000-го до 2019 року він захищав кольори Нью-Інгленд Петріотс. А з 2020 року виступав за клуб Тампа-Бей Бакканірс, з якими виграв останній Супербоул у кар’єрі у 2021 році.