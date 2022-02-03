4 лютого під час урочистої церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні прапор України нестимуть два спортсмени.

Нести синьо-жовтий стяг доручили олімпійському чемпіону з фристайлу Олександру Абраменку та срібній призерці Юнацьких Олімпійських ігор із фігурного катання Олександрі Назаровій.

– Це велика честь для мене – нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас, – говорить Олександр Абраменко.

Ще із зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані-2018 прагнула стати прапороносцем і Олександра Назарова.

– Я розуміла, що для мене це були дебютні змагання такого рівня. Тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент із своїм колегою по команді та всією Україною, – радіє Олександра Назарова.

Це вдруге (після попередніх Олімпійських ігор у Токіо), коли прапор країни на урочистій церемонії відкриття нестимуть відразу два спортсмени – чоловік і жінка.

– Такі нововведення пов’язані з активною позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності, – пояснюють у Національному олімпійському комітеті України.

У НОК України наголошують, що Олімпійські ігри в Пекіні-2022 стануть найбільш гендерно збалансованими.

Порівняно з Пхьончханом-2018 відсоток жінок збільшився з 41% до 45%. Це стало можливим завдяки появі нових дисциплін, що зарахували до програми змагань.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть із 4 до 20 лютого.

Збірну України представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.