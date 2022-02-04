Сьогодні, 4 лютого, в Пекіні офіційно розпочинаються зимові Олімпійські ігри-2022. І хоча змагання у деяких видах спорту вже стартували, традиційно прийнято вважати відлік Ігор саме з відкриття, початок якого стартує о 14.00 за київським часом.

Дійство відбувається на Національному стадіоні Пекіна, який також відомий як Пташине гніздо. Там же відбудеться церемонія закриття змагань 20 лютого.

Стежити за подіями на Олімпійських іграх-2022 можна буде онлайн під час прямої трансляції на UA: Перший.

Чим та як дивуватимуть організатори Ігор-2022 відвідувачів та учасників змагань до останнього тримали у секреті.

Відомо лише, що серед лейтмотивів сценарію шоу є теми екології та клімату. А режисером дійства виступить Чжан Їмоу – володар Золотого лева Венеційського кінофестивалю та Золотого ведмедя Берлінале.

На Олімпійських іграх у Пекіні буде представлено 15 видів спорту, у яких розіграють 109 комплектів нагород. Перші нагороди вручать вже 5 лютого у змаганнях з біатлону, лижних перегонів, стрибків з трампліна та ковзанярського спорту.

Україну на змаганнях представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту. Наших представників не буде лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті.