Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого. На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту.

Представників нашої країни не буде лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу. Однак, на відміну від Олімпіади 2018 року, у нас тепер є представники у стрибках з трампліна, шорт-треку та бобслеї. А також на 12 атлетів більше у складі, порівняно із минулою Олімпіадою.

На Іграх у Пхьончхані-2018 в активі Олімпійської збірної України була лише одна медаль – золото Олександра Абраменка у фристайлі. 33-річний спортсмен знову їде на Ігри та спробує підкорити Пекін.

Хто ще їде на Ігри від України? Факти ICTV знайомлять вас із українськими атлетами, котрі вирушають до Пекіна боротися за медалі та місце на п’єдесталі.

Олександр Абраменко

Фристайл

33-річний Абраменко – одна з головних надій українських шанувальників спорту на медаль у Пекіні. Завдяки його завойованій золотій медалі на Іграх-2018 у Пхьончхані Україна змогла потрапити у медальній залік та посісти там 21-е місце.

Після медалі на Олімпіаді Абраменко підтвердив свою майстерність на чемпіонаті світу-2019, завоювавши срібло у Парк-Сіті.

Абраменко – переможець та призер етапів Кубка світу та володар малого кришталевого глобуса сезону-2015/2016.

Юлія Джима

Біатлон

Юлії Джимі вже знайомі олімпійські нагороди. Вона – олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті та одна із надій на медалі у Пекіні.

Окрім олімпійського золота, Джима – дворазова срібна і триразова бронзова призерка чемпіонатів світу в естафеті, багаторазова переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, п’ятиразова чемпіонка Європи, призерка Кубка Європи з біатлону.

На попередніх Іграх збірна України з Джимою у складі посіла в естафеті лише 11-те місце, а у змішаній українці були сьомими.

Дмитро Підручний

Біатлон

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Підручний – чемпіон світу-2019 у гонці переслідування в Естерсунді. На Іграх-2018 найвищим для спортсмена було сьоме місце у змішаній естафеті.

Минулоріч на чемпіонаті світу у словенському Поклюці у змішаній естафеті Підручний разом із командою посів четверте місце.

Валентина Семеренко

Біатлон

Чемпіонка зимових Ігор-2014 у Сочі є найстаршою біатлоністкою у складі збірної України з біатлону. У січні Валентині виповнилося 36 років.

У Пхьончхані найвищим місцем Валентини було 19-те у мас-старті.

Окрім олімпійського золота, Семеренко – чемпіонка та п’ятиразова призерка чемпіонатів світу з біатлону, переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, семиразова чемпіонка Європи тощо.

Олена Білосюк

Біатлон

Білосюк, більш відома за своїм дівочим прізвищем як Підгрушна, разом із Джимою та сестрами Семеренко стала олімпійською чемпіонкою в естафеті у Сочі.

На чемпіонаті світу-2021 у Поклюці в естафеті вона завоювала бронзу, а у змішаній естафеті – стала четвертою.

Білосюк також має у своєму активі золото чемпіонату світу, є п’ятиразовою чемпіонкою Європи, переможницею та призеркою етапів Кубка світу з біатлону.

Але, на жаль, вона не зможе взяти участь в кількох перших стартах на Олімпіаді-2022, зокрема у змішаній естафеті 5 лютого, оскільки отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Однак спортсменка ще має шанс одужати до класичної естафети 16 лютого, якщо встигне одужати.

Аннамарі Данча

Сноубординг

Данча – учасниця трьох зимових Олімпіад. Найвищою сходинкою на Іграх в українки була 16-та позиція у Ванкувері у паралельному гігантському слаломі.

На чемпіонаті світу зі сноуборду 2019-го у Парк-Сіті Данча виборола срібну медаль у паралельному слаломі. Ця медаль стала першою для України на мундіалях зі сноубордингу.

Владислав Гераскевич

Скелетон

Гераскевич – перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані, де посів 18-те місце.

Після Олімпіади, виступаючи на чемпіонатах світу, Гераскевич двічі поспіль фінішував на 14-му місці — у 2019 та 2020 роках, а на ЧС-2021 був 13-м у підсумковому протоколі.

Найкращим у кар’єрі на етапі Кубка світу для Гераскевича стало шосте місце. Його атлет виборов наприкінці 2021 року у латвійській Сігулді.

Лідія Гунько

Бобслей

На початку своєї спортивної кар’єри Гунько займалася стронгменом, в якому стала чемпіонкою світу у становій тязі, а у 2017-му перемогла на змаганнях Арнольд-классік.

Бобслеєм почала займатися у 2018-му. Через два роки разом з Іриною Ліщинською виграла бронзу на етапі Кубка Європи – це перша медаль в історії українського бобслею.

На початку січня 2022 року вона посіла третє місце на етапі світової серії у Вінтерберзі, що дозволило їй отримати олімпійську ліцензію у монобобі.

Весь склад збірної України у Пекіні: