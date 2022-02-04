Стало відомо, яка на вигляд їдальня в Олімпійському селищі Чжанцзякоу. Тут їдять українські спортсмени та тренери, які братимуть участь на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

На сторінці НОК України та національної олімпійської збірної у соціальній мережі Facebook показали, як харчуються наші олімпійці.

На записі можна помітити, що кожен спортсмен має власний огороджений столик. Найімовірніше це зроблено, щоб зменшити можливість розповсюдження коронавірусу на Олімпіаді.

В їдальні використовують екологічний посуд – кожен олімпієць має окрему паперову тарілку, чашку, виделку та ніж. Є автоматичні машини, за допомогою яких можна зробити чай або каву.

На вибір спортсмени можуть обрати різну їжу. Наприклад, йогурти, різноманітні солодощі, нарізки, горішки, соуси, салати, пасту, овочі та інше.

Крім того, у вільному доступі можна переглянути на папері склад продуктів, з яких приготували ту чи іншу страву. Вони доступні китайською та англійською мовами.