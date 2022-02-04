Українська фристайлістка Анастасія Новосад, яка представляє Україну на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні, обурилася умовами проживання в Олімпійському містечку.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала два короткі відео, у яких розповіла, що температура повітря в її кімнаті становить лише +13°C. Спортсменка зазначила, що через такий низький показник їй, напевно, доведеться не знімати верхній одяг.

У ще одному відео Анастасія Новосад показала, що температура повітря в коридорі будівлі, де живуть спортсмени, взагалі нижче нуля і становить майже -1°C.

4 лютого на стадіоні Пташине гніздо у Пекіні стартували XXIV зимові Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 20 лютого.

Місця проведення різноманітних змагань розподілені по трьох регіонах. На національному стадіоні Пташине гніздо вже стартували змагання з фігурного катання. Тут же пройде й церемонія закриття Ігор-2022.

Яньцин є місцем проведення змагань з гірських лиж, а Чжанцзякоу – місцем для катання на лижах та сноуборді.

На змаганнях Україну представлять 45 спортсменів, котрі змагатимуться у 12 видах спорту. Представників нашої країни не буде лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу.

Більше про те, хто поїхав на Олімпійські ігри 2022 від України – читайте у нашому матеріалі.

Фото: novosad_anastasiya