Медальний залік Олімпіади-2022: які країни у топ-5 та на якому місці Україна

Станом на другий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 6 лютого, як і раніше, лідирує Норвегія.
У неділю олімпійці розігрували ще 6 комплектів нагород.
Розігрувалися медалі у стрибках з трампліну, санному спорті та фрістайлі. Золото отримали 10 країн, срібло – 8, а бронзу – 11.
Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні виглядає так:
Які країни потрапили до топ-5
Норвегія лідирує на Олімпіаді вже другий день поспіль. На рахунку країни 2 золоті медалі та 1 бронзова.
На другому місці опинилася Швеція. У країни за два дні теж накопичилося 2 золота.
Третє місце посідає ОКР. Росіяни здобули 1 золоту медаль, 2 срібні та 2 бронзові.
На четвертому рядку розташувалася Німеччина. Німецькі олімпійці отримали 1 золото та 1 срібло.
П’ятірку лідерів замикають Нідерланди. Голландці отримали стільки ж медалей, скільки й німці – 1 золоту та 1 срібну.
Україна за підсумками другого дня змагань нагород не здобула.
Першого дня пройшли змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно шість комплектів нагород.
Це – біатлон, лижна акробатика, шорттрек, ковзанярський спорт, лижні перегони та стрибки з трампліну.
Лідером за підсумками першого дня стала Норвегія, якій дісталося два золота, а всього золоті медалі здобули п’ять країн.
Нагороди отримали команда Норвегії з біатлону у змішаній естафеті, а також лижниця Тереза Хауг, яка перемогла у скіатлоні.
Друге місце дісталося Словенії: вона має одну золоту медаль і ще одну – бронзову, обидві – за стрибки з трампліну серед жінок.
Інші країни-призери розділили між собою третє місце, завдяки чому в медальному заліку не було четвертого та п’ятого місця – подальший перерахунок йде з шостого місця.
Таким чином, третю позицію посіли Нідерланди, Швеція та Китай – кожна з однією золотою медаллю.
Україна за підсумками першого дня нагороди не здобула.
Ситуація у Пекіні під час Олімпіади
Вулиці Пекіна, незважаючи на Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі.
Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише із вікна автомобіля.
Нагадаємо, Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого.
На цих Іграх від України бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.
Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород від 15 видів спорту.
Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.
Раніше Факти ICTV опублікували розклад зимових Олімпійських ігор у Пекіні на 5 лютого.