Медальний залік Олімпіади-2022: які країни у топ-5 та на якому місці Україна

Станом на другий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 6 лютого, як і раніше, лідирує Норвегія.

У неділю олімпійці розігрували ще 6 комплектів нагород.

Розігрувалися медалі у стрибках з трампліну, санному спорті та фрістайлі. Золото отримали 10 країн, срібло – 8, а бронзу – 11.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні виглядає так:

Які країни потрапили до топ-5

Норвегія лідирує на Олімпіаді вже другий день поспіль. На рахунку країни 2 золоті медалі та 1 бронзова.

На другому місці опинилася Швеція. У країни за два дні теж накопичилося 2 золота.

Третє місце посідає ОКР. Росіяни здобули 1 золоту медаль, 2 срібні та 2 бронзові.

На четвертому рядку розташувалася Німеччина. Німецькі олімпійці отримали 1 золото та 1 срібло.

П’ятірку лідерів замикають Нідерланди. Голландці отримали стільки ж медалей, скільки й німці – 1 золоту та 1 срібну.

Україна за підсумками другого дня змагань нагород не здобула.

Першого дня пройшли змагання в 11 видах спорту, в яких було розіграно шість комплектів нагород.

Це – біатлон, лижна акробатика, шорттрек, ковзанярський спорт, лижні перегони та стрибки з трампліну.

Лідером за підсумками першого дня стала Норвегія, якій дісталося два золота, а всього золоті медалі здобули п’ять країн.

Нагороди отримали команда Норвегії з біатлону у змішаній естафеті, а також лижниця Тереза ​​Хауг, яка перемогла у скіатлоні.

Друге місце дісталося Словенії: вона має одну золоту медаль і ще одну – бронзову, обидві – за стрибки з трампліну серед жінок.

Інші країни-призери розділили між собою третє місце, завдяки чому в медальному заліку не було четвертого та п’ятого місця – подальший перерахунок йде з шостого місця.

Таким чином, третю позицію посіли Нідерланди, Швеція та Китай – кожна з однією золотою медаллю.

Україна за підсумками першого дня нагороди не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, незважаючи на Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі.

Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише із вікна автомобіля.

Нагадаємо, Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого.

На цих Іграх від України бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород від 15 видів спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.

Раніше Факти ICTV опублікували розклад зимових Олімпійських ігор у Пекіні на 5 лютого.