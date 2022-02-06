Китайці зробили стіну, яка поглинає вітер: тренер українських фрістайлістів про умови на Олімпіаді

Тренер української команди з лижної акробатики, яка претендуватиме на нагороди на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, Енвер Аблаєв оцінив якість схилів та трамплінів у парку Ґентінь.

За його словами, у Китаї ретельно підійшли до підготовки, проте є нюанси, які довелося усувати.

– На трасі дуже вітряно. Китайці зробили таку стіну, яка поглинає щонайменше 50% сили вітру. Вона дуже допомагає, – зазначив тренер.

За словами Аблаєва, перед кожним тренуванням начальник схилу його повністю готує, а фінішні роботи мають проводити тренери. Загалом, як зазначив він, панує дружня атмосфера, а наставники допомагають одне одному.

Серед нюансів тренер також зазначив, що приземлення йому здалося крутішим за норму.

– Стандарт – 37-37.5, а тут – всі 39. Проте пройде одне-два тренування, та все прийде до норми. Я не бачу жодних проблем, – додав він.

Аблаєв пояснив, що українці перед змаганнями матимуть три офіційні тренування. Спортсменам потрібно звикнути до схилу, до кута приземлення та розгону. Тренери в цей момент мають відзначати, які потрібно робити кроки під певний кут нахилу та як рухатися залежно від вітру.

Українські фрістайлісти виступлять через чотири дні, 10 лютого. Наші спортсмени боротимуться за медалі у змішаних командних змаганнях. На них Україна вже двічі добувала бронзові медалі на Кубку світу цього сезону.

Від нашої країни виступлять чинний олімпійський чемпіон з лижної акробатики Олександр Абраменко, а також Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.