Українському фігуристу Івану Шмуратку не сподобалось, як російські ЗМІ інтерпретували його коментар англійською мовою.

Свої зауваження він повідомив представникам видання Матч ТВ.

– Я бачив дуже багато статей та репортажів з того разу, коли спілкувався з російськими журналістами. І мені дуже не сподобалося, як “витягли” мої слова, – заявив Іван Шмуратко.

Спортсмен додав, що відкритий до спілкування, якщо питання стосуватимуться фігурного катання або його особисто, а не для того, щоб спричинити хайп.

– Я поважаю журналістів. Спілкування з вами – частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв’ю, то поважає журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато “вилили” на мене, – наголосив Іван Шмуратко.

Спортсмен, зокрема, наголосив, що в статті росЗМІ навели цитату про те, що “українські фігуристи не говорять російською”.

– Я такого не говорив. Я сказав, що є українським фігуристом. Говорю українською та англійською мовами, бо є українцем, а на Олімпіаді-2022 присутня міжнародна преса. Це моє бажання. Мені так зручніше та приємніше, – зазначив він.

Прокоментував він і репліку журналістів, що інші українські спортсмени говорять російською.

– Це їхнє бажання. Я дуже поважаю людей, які поважають мене, але коли бачу у відповідь звичайне хайпожерство… На мій погляд, усе було створено для того, щоб хайпонути на мені, – висловив свою думку фігурист.

Крім того, спортсмен уточнив, що жодних проблем через його коментар англійською російським ЗМІ не було.

– Усе добре, я просто викладаю свою позицію, – сказав Іван Шмуратко.

До слова, цього разу, перш ніж почати розмову з фігуристом, російські журналісти зазначили, що готові говорити з ним українською мовою.

Нагадаємо, що 20-річний фігурист Іван Шмуратко в коментарі російським журналістам, яких цікавили рекомендації від Мінмолодьспорту на випадок провокацій з боку представників РФ під час Олімпіади-2022, відповів англійською мовою.

Такий вчинок українського спортсмена набув чималого розголосу в Росії. Зокрема, тамтешні ЗМІ почали масово брати коментарі на цю тему в депутатів Держдуми.

Джерело: Матч ТВ