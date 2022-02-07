Станом на третій день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 7 лютого, у медальному заліку змінився лідер. Норвегія, яка ще вчора була першою, тепер лише шоста, а лідером заліку наразі є команда Швеції.

У вівторок спортсмени розіграли ще дев’ять комплектів нагород.

Розігрувалися медалі у біатлоні, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна, сноуборді, фігурному катанні та шорт-треці.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні така:

Які країни потрапили до топ-5

Після третього змагального дня лідерство у медальному заліку захопила команда Швеції. Представники цієї країни вибороли три золоті нагороди. На другому місці представники ОКР. У них два золота, три срібла та дві бронзи.

Трійку лідерів наразі замикають Нідерланди. Олімпійці цієї країни здобули дві золоті медалі, дві срібні та одну бронзову.

На четвертій позиції розташувалася КНР. Китайці вибороли два золота та стільки ж срібла. П’ятірку лідерів замикає Німеччина, спортсмени якої здобули два золота та одне срібло.

Україна за підсумками третього дня змагань нагород не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, незважаючи на Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі. Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише з вікна автомобіля.

Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх від України беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.