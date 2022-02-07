Представниця Королівства Нідерланди Ірен Вюст виборола свою шосту золоту медаль під час Олімпіади-2022 у Пекіні.
Своїм тріумфом в ковзанярській дисципліні на дистанції 1,5 тис. м. нідерландка побила одразу кілька рекордів.
Виступ 7 лютого для Ірен Вюст, якій 49 років, став першим на цій Олімпіаді.
Під час забігу ковзанярка подолала дистанцію за 1.53.28 хв, що стало новим олімпійським рекордом.
OLYMPIC CHAMPION!!! ???????????????? pic.twitter.com/i7Z66o6B8g
— Ireen Wüst (@Ireenw) February 7, 2022
Минулий олімпійський рекорд було встановлено у 2014 році, під час Ігор у Сочі, а рекордсменкою тоді стала також представниця Нідерландів – Йорін тер Морс.
Щодо інших результатів забігу, то друге місце посіла японка Такаґі Міхо, а олімпійську бронзу повезе додому нідерландка Антуанетте де Йонг.
Вюст перемагає на п’яти Олімпіадах поспіль і має 12 олімпійських медалей (6-5-1).
Олімпійські ігри в Пекіні розпочались 4 лютого і будуть тривати до 20 лютого. На цій Олімпіаді Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах, що є рекордною кількістю видів спорту на зимових Іграх для нашої країни.
За 16 днів Олімпіади будуть розіграні 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.
Джерело: Eurosport