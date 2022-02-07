Представниця Королівства Нідерланди Ірен Вюст виборола свою шосту золоту медаль під час Олімпіади-2022 у Пекіні.

Своїм тріумфом в ковзанярській дисципліні на дистанції 1,5 тис. м. нідерландка побила одразу кілька рекордів.

Виступ 7 лютого для Ірен Вюст, якій 49 років, став першим на цій Олімпіаді.

Під час забігу ковзанярка подолала дистанцію за 1.53.28 хв, що стало новим олімпійським рекордом.

Минулий олімпійський рекорд було встановлено у 2014 році, під час Ігор у Сочі, а рекордсменкою тоді стала також представниця Нідерландів – Йорін тер Морс.

Щодо інших результатів забігу, то друге місце посіла японка Такаґі Міхо, а олімпійську бронзу повезе додому нідерландка Антуанетте де Йонг.

Вюст перемагає на п’яти Олімпіадах поспіль і має 12 олімпійських медалей (6-5-1).

Олімпійські ігри в Пекіні розпочались 4 лютого і будуть тривати до 20 лютого. На цій Олімпіаді Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах, що є рекордною кількістю видів спорту на зимових Іграх для нашої країни.

За 16 днів Олімпіади будуть розіграні 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Джерело: Eurosport