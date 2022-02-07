Під час зимової Олімпіади-2022 у Пекіні спалахнув черговий скандал на тлі протистояння США та Китаю. Цього разу до епіцентру скандалу потрапила чемпіонка світу з гірськолижного спорту Ейлін Гу, яка дебютувала у понеділок на Іграх у кваліфікаційному раунді жіночого біг-ейру.

Дівчина, що народилася США, є талановитою лижницею. Вже у свої 18 років вона виграла вісім міжнародних змагань з гірськолижного спорту, завоювавши золото у змаганнях з біг-ейру на зимових юнацьких Олімпійських іграх 2020 року у Лозанні та тричі вигравши зимові змагання X Games в Аспені, штат Колорадо, минулого року.

Проте оцінки участі Ейлін Гу на Олімпіаді в Пекіні викликали бурхливі дискусії через протистояння Сполучених Штатів та КНР.

Як уродженка Сан-Франциско, цього року вона представляє на Олімпіаді Китай, а не США — крок, який стався в непростий час для китайсько-американських відносин і неминуче поставив лижницю в центр глобальних дискусій про геополітику та питання представництва.

І попри те, що вона намагається відмахнутися від питань про свою особистість, статус громадянства та думки про політичні проблеми, самі дискусії навколо спортсменки навряд чи залишаться осторонь.

Коли Ейлін Гу розпочала свою кар’єру у лижному спорті у 2018 році, вона виступала як американка, але наступного року перейшла до Міжнародної федерації лижного спорту.

Роблячи заяву, лижниця – дочка американського батька та китайської матері-іммігрантки – сказала, що хоче отримати можливість надихнути мільйони молодих людей під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні – на батьківщині своєї матері.

Про її батька мало що відомо, і Ейлін Гу використовує прізвище матері.

Хоча її перехід під прапор Китаю відбувся у 2019 році, її олімпійський дебют на Іграх-2022 знову привернув до неї увагу.

Розмови про її громадянство з’явилися після того, як корпоративний спонсор Red Bull заявив, що вона відмовилася від паспорта США виступати за Китай. Проте пізніше спонсор прибрав цю інформацію, коли на нього натиснули американські газети.

Законом КНР не передбачено подвійне громадянство і лижниця навідріз відмовлялася розкривати статус свого паспорта.

Минулого року на запитання газети South China Morning Post вона сказала, що вважає себе американкою у США та китаянкою у Китаї.

– Я повністю американка, виглядаю і говорю так, як є. Ніхто не може заперечувати, що я американка. Коли я приїжджаю до Китаю, ніхто не може заперечувати, що я китаянка, тому що я вільно володію мовою та культурою та повністю ідентифікую себе як китаянку, – сказала лижниця.

У Генеральному консульстві Китаю в Нью-Йорку повідомили Бі-бі-сі, що Ейлін Гу має бути натуралізована або отримати статус постійного жителя Китаю, щоб виступати за його команду.

У 2020 році Міністерство юстиції Китаю розширило правила отримання іноземцями постійного посвідчення на проживання таким чином, що ті, хто досяг міжнародного визнання у спорті, науці, культурі та інших областях, матимуть на це право. Як повідомили у консульстві, лижниця Гу та ще чотири спортсмени пройшли через цей процес, щоб отримати право виступати за Китай на Іграх 2022 року.

Але незалежно від того, що зазначено в її офіційних документах, перед нею стоять складні питання як перед спортсменкою, яка народилася в Америці, що живе життям західного підлітка, але представляє Китай, уряд якого піддається міжнародній критиці за порушення прав людини та антидемократичні репресії.

– Немає необхідності вносити розкол… Це важка, якщо не неможлива позиція, коли кілька країн, включно з США, оголосили дипломатичний бойкот ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї, – сказала вона у коментарі The New York Times.

У Китаї спортсменку тепло прийняли державні ЗМІ, назвавши Ейлін Гу геніальною дівчиною-лижницею та сніговою принцесою. Дівчину встигли показати у кількох документальних фільмах держтелебачення КНР.

При цьому команда лижниці, як і вона сама, чітко розуміють, що повинні діяти обережно.

Відмовившись від бесіди з британським виданням, її американський агент Том Япс сказав журналу, що подібні інтерв’ю можуть загрожувати її кар’єрі.

– Якщо (Ейлін, – Ред.) візьме участь у статті, в якій буде два абзаци з критикою Китаю та прав людини, це поставить її під удар там (у Китаї, – Ред.). Один неправильний крок – і кар’єра зруйнована, – сказав він.

Сама спортсменка раніше заявляла, що молодим людям властиво бути на етапі життя, коли їм ще належить визначитися з тим, ким насправді вони є.