Станом на четвертий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 8 лютого, у медальному заліку лідер не змінився, а навпаки Швеція змогла закріпити свою позицію.

У вівторок спортсмени розіграли ще десять комплектів нагород у десяти видах спорту.

Розігрувалися медалі у біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, керлінгу, фристайлі, санному спорті, сноубордингу та ковзанярському спорті.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні така:

Які країни потрапили до топ-5

Після четвертого змагального дня лідерство у медальному заліку закріпила команда Швеції. Представники цієї країни вибороли чотири золоті нагороди, одну срібну та одну бронзову. На друге місце піднялися Нідерланди. У них три золота, три срібла та одна бронза.

Трійку лідерів наразі замикає КНР. Китайці здобули три золоті медалі та дві срібні.

На четвертій позиції розташувалася Німеччина. Олімпійці цієї країни вибороли три золота та два срібла. П’ятірку лідерів замикає Норвегія, спортсмени якої здобули три золота, одне срібло та чотири бронзи.

Україна за підсумками четвертого дня змагань нагород не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, попри Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі. Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише з вікна автомобіля.

Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх від України беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.