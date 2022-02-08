Збірна України з футзалу повернулася додому після участі у Євро-2022, за підсумками якого увійшла до четвірки найкращих команд континенту.

У матчі за вихід до фіналу змагань синьо-жовті зазнали прикрої поразки від команди з РФ. Все міг вирішити пенальті наприкінці зустрічі за рахунку 2:3, але його не зміг реалізувати капітан Петро Шотурма.

На пресконференції у Києві він розповів, що через нереалізований удар не міг спати два дні.

— Я взяв на себе відповідальність як капітан. Фортуна була не на моєму боці. Коли йшов до м’яча, я відчув, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже – я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився два дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками – мені тепер з цим жити. Багато писали після матчу, хейту було багато. Як сказав один тренер: Якщо ти пройшов через це – станеш сильнішим. Так і є – за це Євро ми стали ще сильнішими, — сказав Шотурма.

У п’ятницю, 4 лютого, збірна України зустрічалася з командою Росії у фінальній частині Євро-2022. На кону матчу була путівка до фіналу турніру. З часу російської агресії щодо України це унікальний випадок зустрічі національних збірних, адже УЄФА розводить команди з обох країн аж до заключної стадії плей-оф.

Після поразки у матчі за фінал синьо-жовті поступилися команді Іспанії у матчі за третє місце з рахунком 1:4. Та попри це, команда України увійшла до четвірки найсильніших на континенті.