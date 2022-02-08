8 лютого український фігурист Іван Шмуратко кваліфікувався для довільної програми на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Можливість вийти на лід 20-річний спортсмен здобув, отримавши 78.11 балів від суддів після виконання короткої програми чоловіків-одиночників.

– Після виступу мене переповнюють неймовірні емоції! Хочу подякувати всій Україні, яка підтримує нас! Ми робимо тут свою роботу не тільки за себе, а й за всю країну, – розповів після виконання короткої програми спортсмен.

Іван Шмуратко не приховує радості від виходу на лід 8 лютого, тому що ще три дні тому, перебуваючи на карантині після отримання позитивного тесту на Covid-19, не знав, чи зможе виступити на Олімпійських іграх.

– Мені вдалося виконати у короткій програмі все, що планував. Вийшло добре, на мій погляд. Зараз відпущу емоції після сьогоднішнього виступу й буду налаштовуватися, готуватися до довільної програми, – додав фігурист.

Олімпіада-2022: фігурист Іван Шмуратко кваліфікувався для довільної програми / 2 фотографии

Виступи з фігурного катання у довільній програмі серед чоловіків на Олімпіаді-2022 відбудуться в четвер, 10 лютого.

Після Олімпійських ігор-2014 українським фігуристам не вдавалося пробитися до фінальної частини змагань.

Нагадаємо, що український олімпійський фігурист в одиночному чоловічому фігурному катанні Іван Шмуратко не зміг представити країну в командних змаганнях, тому що 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус.

Джерело: НОК України

Фото: НОК України