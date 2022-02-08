На зимових Олімпійських іграх-2022 на біатлонній трасі у Чжанцянкоу відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 20 км. У ній взяли участь 92 біатлоністи, а переможцем став француз Кантен Фійон-Має.

Україну представляли четверо біатлоністів: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Підручний розпочинав гонку у топ-3. Він закрив усі п’ять мішеней, вийшовши із відставанням у десять секунд від проміжного лідера Фійона-Майє. Проте боротьба українця за медалі почала закінчуватися вже на другій стрільбі, коли він заробив хвилину штрафу, не закривши однієї мішені.

Не склалися у лідера збірної України стрільба на третьому та четвертому вогневому рубежі. Там він заробив ще по одній хвилині штрафу.

На фініші він показав 18-й результат – найкращий результат у його кар’єрі на рівні Кубків та чемпіонатів світу, а також Олімпіад.

Другий найкращий результат серед українців показав Артем Прима, який став 37-м у фінальному протоколі. Дебютанти Ігор Антон Дудченко та Богдан Цимбал посіли 50-те та 55-те місця відповідно.

Чемпіоном Олімпіади-2022 в індивідуальній гонці став француз Кантен Фійон-Має. Другу сходинку п’єдесталу посів білорус Антон Смольський, а третю – представник Норвегії Йоганнес Бьо.

1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольський (Білорусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +31.1

4. Максім Цвєтков (ОКР, 0+0+0+1) +34.9

5. Скотт Гоу (Канада, 0+1+0+0) +1:05.6

18. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1)

37. Артем Прима (Україна, 1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+2) +6:07.5

55. Богдан Цимбал (Україна, 3+0+1+0) +6:31.6

Днем раніше відбулася індивідуальна гонка у жінок. Золото у цій дисципліні здобула німкеня Деніз Германн. Українки Юлія Джима та Ірина Петренко змогли фінішувати у топ-15 фінального протоколу.

Ще одна біатлоністка Валентина Семеренко залишає Пекін через проблеми зі здоров’ям. Про це стало відомо у понеділок ввечері. Її замінить інша українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка прибула на Олімпіаду через позитивні тести на коронавірус в Олени Білосюк та Дар’ї Блашко.