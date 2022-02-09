Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка була у резервній заявці на Ігри-2022 у Пекіні, прибула до Китаю після позитивних тестів на Covid-19 в Олени Білосюк та Дар’ї Блашко.

Перед приїздом до Пекіна Меркушина була на зборі у чеському Нове-Место, де готувалася до виступів на Кубку IBU. Але після звістки про тест у Білосюк почала готуватися до від’їзду на Олімпіаду.

Меркушина здала тести на коронавірус та приєдналася до команди в олімпійському селищі. Очікується, що вона вийде на олімпійську трасу вже у п’ятницю, 11 лютого. В інтерв’ю Суспільне Спорт біатлоністка розповіла, як опинилася на Олімпіаді-2022.

— Я спала, відсипалася, якраз був день пристрілки, вирішила не вставати рано, нікуди не спішити й вимкнула звук на телефоні. Відкриваю очі, а там чимало повідомлень, що у Олени Білосюк коронавірус, що я маю збирати валізи. Через дві з половиною години сиділа в автобусі на виліт з Праги у Київ. Після прильоту здала перший та другий тести, і у суботу лише вилетіла, – розповіла вона.

Вона також зазначила, що біатлонна траса у Чжанцянкоу нагадує їй трасу в Антгольці.

— Є висота, дуже високо, нестача кисню відчувається дуже сильно. А траса сама собою не важка, якби була на рівнині, то взагалі була б легенькою. Але тут кожен горбочок здається такою стіною, що не можеш дочекатися, коли він закінчиться, – розповіла Меркушина.

Анастасія Меркушина прибула до Пекіна 7 лютого. У пресслужбі НОК наголосили, що вихід на старт змагань Меркушиної залежатиме від рішення тренерського штабу.

Однак, з огляду на те, що Олімпіаду через проблеми зі здоров’ям достроково залишила Валентина Семеренко, Меркушина, ймовірно, займе її місце у старті.

Фото: НОК