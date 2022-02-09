Даю шанс молодим проявити себе: Семеренко про від’їзд з Олімпіади-2022

Українська біатлоністка Валентина Семеренко прокоментувала своє рішення достроково припинити участь у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через проблеми зі здоров’ям.

— Я робила і роблю все можливе та неможливе, щоб отримувати задоволення від улюбленої роботи. Але мій організм дав збій, що змусило мене залишити Олімпійські Ігри. Я довго думала і даю шанс молодим проявити себе на старті. Всі ж так цього хотіли! Щасливі ті, хто присвятив себе спорту та несе горде звання спортсмена крізь усе життя. Спорт – основа життя, адже так кажуть: Рух – це життя! Всім висловлюю подяку за підтримку, будьте здорові, – наводить слова Семеренко Федерація біатлону України у Facebook.

7 лютого Валентина Семеренко не змогла закінчити індивідуальну гонку на 15 км на зимовій Олімпіаді-2022. Саме через проблеми зі здоров’ям вона вирішила повернутися достроково в Україну. Її місце у збірній займе Анастасія Меркушина, яка прибула на Ігри-2022 після позитивних тестів на коронавірус у біатлоністок Олени Білосюк та Дар’ї Блашко.

Тренер жіночої команди Урош Велепець розповів, що Семеренко під час гонки не вистачило повітря і вона не змогла бігти далі через спазм.

Джерело: Федерація біатлону України

Фото: Федерація біатлону України