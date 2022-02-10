Депортіво та Динамо Київ зустрілися у стиковому поєдинку Юнацької ліги УЄФА 2021/22. Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, проте у серії післяматчевих пенальті влучнішими були біло-сині.

Матч Юнацької ліги УЄФА Депортіво U-19 – Динамо U-19 розпочався о 20.00 за київським часом. За підсумками матчу Динамо вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, жеребкування якої відбудеться 14 лютого.

Стартові склади

Депортіво U-19 : Суарес – Діас, Родрігес, Барсія, Фігероа – Норіега, Нахера, Рубен Лопес – Ернандес, Ноель Лопес, Мелла.

: Суарес – Діас, Родрігес, Барсія, Фігероа – Норіега, Нахера, Рубен Лопес – Ернандес, Ноель Лопес, Мелла. Запасні : Ріос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Тріго.

: Ріос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Тріго. Динамо U-19 : Ігнатенко – Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Блізніченко, Попов, Діалло.

: Ігнатенко – Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Блізніченко, Попов, Діалло. Запасні: Тугай, Єременко, Горбач, Кремчанін, Ель-Хамліші, Опанасенко, Уваров.

Іспанська команда вперше брала участь в Юнацькій лізі УЄФА, уникнувши групового етапу турніру. У першому раунді плей-офф своєрідної кваліфікації Депортіво обмінявся домашніми перемогами з польською Погонею – 0:3 та 4:0, пройшовши далі завдяки кращій різниці м’ячів.

У другому – ситуація повторилася. Різниця полягає лише в тому, що тепер іспанці виграли вдома – 5:1, а у гостях програли з рахунком 0:3.

Біло-сині стартували у груповому раунді, де їхніми суперниками стали Бенфіка, Баварія та Барселона. Динамо виграло чотири матчі, один поєдинок звівши внічию та в одному поступившись.

Фото: Депортіво