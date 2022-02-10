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Олімпіада-2022: двох сноубордисток забрали на ношах після травм під час змагань

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олімпіада-2022: двох сноубордисток забрали на ношах після травм під час змагань

П’ятий день зимової Олімпіади у Пекіні закінчився травмами для двох сноубордисток із Чехії та Андорри.

Під час виконання заїзду в кваліфікації сноуборд-крос спортсменка з Андорри Маев Естевес припустилася технічної помилки, невдало впала і отримала серйозну травму спини.

Дівчина не змогла самостійно залишити трасу та звернулась по допомогу лікарів. Змагання було призупинено, а медики забрали її на ношах.

Для 26-річної Маев Естевес це перша Олімпіада у кар’єрі. Досі її найкращим результатом у професійному спорті було 14 місце на Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року.

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Іншу травму зазнала спортсменка з Чехії Вендула Хоп’якова.

25-річна сноубордистка впала та скотилась з траси у 7-му груповому заїзді жіночого сноуборд-кросу.

У групі з чотирьох спортсменок, в яку виходять два найкращі фінішери, Хоп’якова займала четверте місце. Нещасний випадок трапився, коли вона спробувала обігнати росіянку Крістіну Пауль на повороті.

Дівчина пошкодила голову та спину, після чого довелося залучити медиків з ношами, бо самостійно встати спортсменка не змогла.

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Зимова Олімпіада у столиці Китаю стартувала 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це є рекордною кількістю видів спорту на зимових Олімпійських іграх для української збірної.

Джерела: Eurosport, Xinhua

Фото: Getty Images

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