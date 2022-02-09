Після скарги РФ: УЄФА розслідує поведінку українських фанів на чемпіонаті Європи з футзалу

УЄФА на вимогу РФ розслідує поведінку українських уболівальників під час матчу Україна – Росія у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу 4 лютого.

Спілка європейських футбольних асоціацій вже призначила інспектора з етики та дисципліни.

Про результати дисциплінарного розслідування інцидентів, що нібито мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу, УЄФА обіцяє повідомити згодом.

Поскаржився УЄФА на поведінку українських уболівальників Російський футбольний союз.

Там заявили, що під час матчу 4 лютого в Нідерландах “українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою, що серед іншого містили заклики до вбивства російських громадян”.

Далі РФС послався на регламент турніру, відповідно до якого “національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути піддані дисциплінарним санкціям”.

У півфіналі чемпіонату Європи з футзалу українська команда мінімально поступилася російській із рахунком 2:3.

Джерело: УЄФА