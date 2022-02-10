Четвертою гонкою на біатлонній трасі у Чжанцянкоу на Олімпіаді-2022 стане жіночий спринт. Україна у цій дисципліні на дистанції 7,5 км буде представлена лише трьома спортсменками.

Це сталося через обставини, зокрема Валентина Семеренко залишила олімпійський Пекін за станом здоров’я, а ще дві спортсменки Олена Білосюк та Дар’я Блашко отримали позитивні тести на коронавірус.

Таким чином, тренерський штаб збірної України з біатлону може розрахувати лише на Юлію Джиму, Ірину Петренко та Анастасію Меркушину, котра приєдналася до команди цього тижня.

Відкриватиме гонку на зимових Іграх-2022 у складі збірної України Ірина Петренко. Вона отримала 15-й стартовий номер. У другій стартовій групі Юлія Джима (57-й), а ось закриватиме гонку у складі української команди Анастасія Меркушина (70-й номер).

Зазначимо, що Україна в індивідуальних видах у біатлоні може заявляти чотирьох спортсменок. Сам спринт розпочнеться 11 лютого об 11.00 за київським часом.

На Олімпіаді-2022 Джима та Петренко стали авторками найкращого результату України у жіночих гонках сезону-2021/22, посівши десяте та 11-е місце відповідно. Крім того, вони оновили власні олімпійські рекорди.

Джерело: IBU