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Факти / Спорт

Росіянку Валієву допустили до тренувань попри інформацію про допінг

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Каміла Валієва

Російська фігуристка Каміла Валієва вийшла вперше на тренування після повідомлення про провалену допінг-пробу, яку вона здала ще до поїздки на зимову Олімпіаду-2022.

У середу росіянка пропустила тренування на тлі повідомлення про позитивну допінг-пробу. Окрім неї на тренуванні не були присутні ще троє російських фігуристів, котрі брали участь у командному турнірі. Але їхні наставники запевнили, що ті отримали вихідний.

Валієвій загрожує відсторонення за допінг, а команду ОКР можуть позбавити золотих медалей у командному турнірі з фігурного катання.

Міжнародний олімпійський комітет двічі відклав нагородження фігуристів з ОКР на зимовій Олімпіаді-2022. Спочатку з понеділка, 7 лютого, на вівторок, а потім на невизначений термін.

У МОК відмовляються говорити про причини, наголосивши, що їм потрібно провести юридичну консультацію з Міжнародним союзом ковзанярів (ISU).

— Оскільки це має юридичні наслідки, я не можу про це говорити на цьому етапі, — сказав представник МОК Джеймс Адамс у середу на прес-конференції. –

У четвер ISU виступив з офіційною заявою щодо ситуації з допінг-тестом Валієвої.

— Посилаючись на нещодавні повідомлення ЗМІ щодо командних змагань з фігурного катання, Міжнародний союз ковзанярів не може розкривати будь-якої інформації про можливе порушення антидопінгових правил. Це відповідає Антидопінговим правилам ISU та Антидопінговим правилам МОК для Пекіна 2022 року. Тому зараз ISU не робитиме жодних заяв, — йдеться на офіційному сайті організації.

Російське видання РБК Спорт з посиланням на власні джерела зазначило, що допінг-проба Валієвої справді дала позитивний результат, але вона була взята ще в грудні. Йдеться про триметазидин у мінімальних пропорціях.

Inside the Games зазначає, що розгляд справи затягнувся у зв’язку з віком спортсменки: їй ще немає 16 років, а тому офіційно її не можуть звинуватити в порушенні антидопінгових правил.

Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Німеччини, яка має шість золотих та три срібні медалі. На другому місці розташувалася Норвегія, третьою йде Австрія.

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Джерело: РБК Спорт

Фото: Depositphotos

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