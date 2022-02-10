Російська фігуристка Каміла Валієва вийшла вперше на тренування після повідомлення про провалену допінг-пробу, яку вона здала ще до поїздки на зимову Олімпіаду-2022.

У середу росіянка пропустила тренування на тлі повідомлення про позитивну допінг-пробу. Окрім неї на тренуванні не були присутні ще троє російських фігуристів, котрі брали участь у командному турнірі. Але їхні наставники запевнили, що ті отримали вихідний.

Валієвій загрожує відсторонення за допінг, а команду ОКР можуть позбавити золотих медалей у командному турнірі з фігурного катання.

Міжнародний олімпійський комітет двічі відклав нагородження фігуристів з ОКР на зимовій Олімпіаді-2022. Спочатку з понеділка, 7 лютого, на вівторок, а потім на невизначений термін.

У МОК відмовляються говорити про причини, наголосивши, що їм потрібно провести юридичну консультацію з Міжнародним союзом ковзанярів (ISU).

— Оскільки це має юридичні наслідки, я не можу про це говорити на цьому етапі, — сказав представник МОК Джеймс Адамс у середу на прес-конференції. –

У четвер ISU виступив з офіційною заявою щодо ситуації з допінг-тестом Валієвої.

— Посилаючись на нещодавні повідомлення ЗМІ щодо командних змагань з фігурного катання, Міжнародний союз ковзанярів не може розкривати будь-якої інформації про можливе порушення антидопінгових правил. Це відповідає Антидопінговим правилам ISU та Антидопінговим правилам МОК для Пекіна 2022 року. Тому зараз ISU не робитиме жодних заяв, — йдеться на офіційному сайті організації.

Російське видання РБК Спорт з посиланням на власні джерела зазначило, що допінг-проба Валієвої справді дала позитивний результат, але вона була взята ще в грудні. Йдеться про триметазидин у мінімальних пропорціях.

Inside the Games зазначає, що розгляд справи затягнувся у зв’язку з віком спортсменки: їй ще немає 16 років, а тому офіційно її не можуть звинуватити в порушенні антидопінгових правил.

Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Німеччини, яка має шість золотих та три срібні медалі. На другому місці розташувалася Норвегія, третьою йде Австрія.

Джерело: РБК Спорт