Україна вдруге в історії фінішувала у топ-15 у гірськолижному спорті на Олімпіаді-2022 – комбінації. Наш представник Іван Ковбаснюк посів 14-е місце.

Це другий найкращий результат в історії України на Олімпіадах у гірських лижах.

Ковбаснюк на цих Іграх на старт виходив вже втретє. Спершу українець взяв участь у даунгілі, де фінішував на 33-й позиції. Це найкращий результат України у цій дисципліні на зимових іграх. А в супер-гіганті українець показав найкращий результат за 20 років, посівши 32-е місце.

У комбінації Ковбаснюк серед 29 лижників, які вийшли на старт, посів підсумкове 14-е місце.

Українець показав 21-й результат у швидкісному спуску, випередивши трьох опонентів. У слаломі не змогли фінішувати кілька лижників, тоді як українець доїхав до фінішу та у підсумку увійшов до 15-ки найкращих.

Олімпійським чемпіоном у комбінації став австрієць Йоганнес Штрольц. У швидкісному спуску він показав четвертий результат, проте завдяки найкращому виступу у слаломі та помилкам опонентів випередив усіх суперників. Другу сходинку посів представник Норвегії Александр Аамодт Кільде, бронза у канадця Джеймса Кроуфорда.

Станом на сьогодні на Олімпіаді-2022 наші представники ще не вибороли жодної медалі.

Фото: НОК