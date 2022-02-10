Єдиний український представник у чоловічому катанні на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні Іван Шмуратко в одиночці посів 24 місце.

Довільна програма українця видалася менш успішною, аніж коротка. Шмуратко впав під час першого стрибка – потрійного акселя, а другий був із нечистим виїздом, через що фігурист не зміг виконати повноцінний каскад.

У підсумку Шмуратко заробив 127.65 бала за довільну програму, а загалом за два прокати – 205.76.

У коментарі Суспільне Спорт фігурист розповів, що довільною програмою на Олімпіаді-2022 залишився не задоволений.

— Не вийшло багато стрибкових елементів, а через них і вся програма пішла не так. Падіння? Скоріш за все, це технічні помилки, які повинен буду розбирати поступово. Не тільки щодо першого стрибка, а загалом щодо програми. Треба рухатися далі, щоб на наступні Олімпійські ігри їхати не просто як представник у довільній програмі, а й як претендент на високі місця, та показувати результати не тільки хороші для себе, а й для всього світу, – сказав фігурист.

Шмуратко також назвав свою мету, яку він поставив на наступні зимові Олімпійські ігри у 2026 році.

— Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив і що надалі це буде шалене свято. До них ще чотири роки й багато-багато змагань. Маю надію, до наступних Олімпійських ігор у Мілані проведу в Італії ще багато часу, підготуюся, розвідую ті краї, – зазначив Іван.

Для 20-річного Шмуратка це дебютні Олімпійські ігри. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21-ше місце, яке забезпечило Україні олімпійську ліцензію.

Перемогу в чоловічому одиночному катанні здобув американець Натан Чен. Срібло та бронзу завоювали представники Японії – Юма Каґіяма та Сьома Уно.

У жіночому фігурному катанні Україну представить 16-річна Анастасія Шаботова, яка вже справила фурор на Іграх, коли виконала свою програму під Щедрика Миколи Леонтовича у командному турнірі.

Жіноча коротка програма в індивідуальній програмі запланована на 15 лютого, а довільна – на 17 лютого.

Фото: НОК