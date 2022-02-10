Україна завершила участь у санному спорті на Олімпіаді-2022. Завершальним видом програми були командні змагання.

14 команд, котрі відібралися на Олімпійські ігри-2022, змагалися лише в одному раунді у форматі естафети. У кожної команди було по три заїзди, а саме у жіночій та чоловічій одиночках та двійці.

Для передачі естафети необхідно було на фініші торкнутися до зображення олімпійських кілець над головою, після чого наступні учасники отримували сигнал, що можна стартувати – перед ними відкривалися ворота.

Україну представляла Юліанна Туницька, Антон Дукач та пара Ігор Стахів – Андрій Лисецький.

Наша команда починала змагання під п’ятим стартовим номером. Першою на трек вийшла 18-річна Туницька, яка проїхала чисто заїзд та подолала дистанцію за 1:01.123 хв.

Вона передала естафету Дукачу, проте той припустився грубої помилки, перевернувшись на останньому віражі. Але українець зміг втриматися на санях і дістатися фінішу. Дистанцію він пройшов за 1:04.244 хв.

Завершувала естафету двійка Стахіва й Лисецького. Дует кілька разів невдало вписався в повороти, що завадило їм показати найкращий час. Їхнім результатом стали 1:04.237 хв.

У підсумку із загальним часом 3:09.604 Україна посіла 11-те місце у підсумковому протоколі на Олімпійських іграх-2022.

На минулих Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українці стали 13-ми з 13 команд. Найкращий результат у цій дисципліні Україна показала на Іграх-2014 у Сочі, коли посіла 11-те місце з 12 команд.

Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Німеччини, яка має шість золотих та три срібні медалі. На другому місці розташувалася Норвегія, третьою йде Австрія. В України поки немає завойованих медалей у Пекіні.

Фото: НОК