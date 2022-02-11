Станом на сьомий день зимової Олімпіади-2022 у Пекіні, 11 лютого, у медальному заліку Німеччина продовжує утримувати першу сходинку рейтингу.

У середу спортсмени розіграли ще сім комплектів нагород у семи видах спорту.

Розігрувалися медалі у ковзанярському спорті, сноубордингу, скелетоні, шорт-треці, лижних перегонах, біатлоні та гірськолижному спорті.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні така:

Які країни потрапили до топ-5

Після сьомго змагального дня лідерство у медальному заліку продовжує утримувати команда Німеччини. Представники цієї країни вибороли сім золотих нагород та чотири срібла. На другому місці – Норвегія. У неї шість золотих, три срібні та п’ять бронзових медалей.

Трійку лідерів наразі замикають Нідерланди, яка ще вчора була п’ятими. Нідерландці здобули п’ять золотих медалей, чотири срібні та одну бронзову.

На четвертій позиції розташувалася Швеція, яка виборола п’ять золотих, дві срібні та дві бронзі медалі. П’ятірку лідерів замикає Австрія. Олімпійці цієї країни здобули чотири золота, шість срібних та чотири бронзових медалей.

Україна за підсумками шостого дня змагань нагород не здобула.

Ситуація у Пекіні під час Олімпіади

Вулиці Пекіна, попри Олімпіаду, залишаються спорожнілими. Журналісти та спортсмени працюють у закритому периметрі. Відвідувачі можуть побачити вулиці китайської столиці лише з вікна автомобіля.

Олімпіада в Пекіні розпочалася 4 лютого і триватиме до 20 лютого. На цих Іграх від України беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах – рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

Загалом під час Олімпіади-2022 розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Цього року в Іграх вперше братимуть участь Саудівська Аравія та Гаїті.