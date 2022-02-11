МОК оскаржить у суді участь російської фігуристки Валієвої в Олімпіаді-2022

Міжнародний олімпійський комітет оскаржить в Спортивному арбітражному суді допуск російської фігуристки Каміли Валієвої до зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

– МОК скористається своїм правом на апеляцію та не чекатиме обґрунтованого рішення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), оскільки рішення необхідно ухвалити до наступного змагання, в якому має взяти участь спортсменка, – повідомляє Міжнародне агентство допінг-тестування (ІТА).

Вийти на лід Каміла Валієва збирається 15 лютого, коли відбудуться жіночі одиночні катання.

МОК у Спортивному арбітражному суді представлятиме Міжнародне агентство допінг-тестування.

8 лютого РУСАДА тимчасово відсторонив спортсменку після отримання результатів відібраних проб під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі 25 грудня 2021 року.

Через це Валієвій було заборонено брати участь у змаганнях, зокрема і в зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Наступного дня фігуристка оскаржила тимчасове відсторонення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА. Останній скасував рішення, дозволивши їй продовжити участь в Олімпіаді-2022.

Нагадаємо, що МОК переніс церемонію вручення нагород у командному турнірі, яка мала відбутися 7 лютого, через інформацію про позитивний допінг-тест у команді ОКР.

Потім з’явилася інформація, що тест не витримала російська фігуристка Каміла Валієва. Після допінг-скандалу Валієва повернулась до тренувань 10 лютого.

Джерело: ITA