Американський сноубордист Шон Вайт після свого виступу у дисципліні гафпайп на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні оголосив про завершення кар’єри.

Під час змагань на Іграх-2022 Вайт був близьким до того, щоб опинитися поза фіналом. Адже у першій спробі у кваліфікації він показав лише 19-й результат. Та вже у другій спробі піднявся у топ-4, що дозволило йому потрапити до 12 найкращих спортсменів, які взяли участь у фінальному раунді.

У фіналі сноубордисти мали три спроби, щоб набрати найбільшу кількість очок. Тут вже не враховувалися їхні результати у кваліфікації. Головними суперниками Вайта на цій стадії були японець Аюму Хірано та австралієць Скотті Джеймс, які програли американцеві боротьбу за золото у 2018 році у Пхьончхані.

Вайт вперто намагався зачепитися спершу за олімпійське золото Пекіна, а потім вже за п’єдестал, але це ж робили й його конкуренти. У підсумку, Вайт обмежився лише так званою дерев’яною медаллю, а саме четвертим місцем.

Золото у цій дисципліні дісталося японцю Аюму Хірано, срібло в австралійця Скотті Джеймса, а бронзу виборов Ян Шеррер. Останній за свою найкращу спробу отримав 87,25 балів, тоді як у Вайта оцінка склала 85.00.

Про свій намір закінчити кар’єру спортсмен заявляв ще перед стартом Ігор-2022 у Пекіні. Він запевнив, що ця Олімпіада, яка є п’ятою у його кар’єрі, стане для нього останньою. Водночас, Вайт припускає, що не буде зав’язувати зі сноубордингом, але продовжить свій шлях у спорті вже як тренер.

35-річний Шон Вайт – найтитулованіший сноубордист в історії. Він завоював три золоті медалі на Олімпіадах у Турині-2006, Ванкувері-2010 та Пхьончхані-2018, а також здобув 13 перемог на змаганнях зі сноубордингу на Winter X Games.

У жінок у дисципліні гафпайп золото виборола американка Хлоя Кім. Таким чином, сноубордистка змогла захистити свій титул, який вона вперше завоювала на минулих Іграх-2018 у корейському Пхьончхані.