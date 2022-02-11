Ніколи не бачив нічого подібного: футболіст Арсенала за 5 сек. заробив дві жовті картки

Футболіст лондонського Арсенала Габріел Мартінеллі надовго запам’ятається вболівальникам після матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона.

До 69 хвилини зустрічі гра була більш-менш спокійною, за винятком єдиного голу канонірів у ворота вовків після кутового. Додати яскравих фарб у прісну зустріч вирішив 20-річний бразилець Мартінеллі.

Примітка: в огляді матчу Вулвергемптон – Арсенал відео з фолами Мартінеллі з 1:23.

Він примудрився за п’ять секунд двічі сфолити та заробив дві жовті картки відповідно, які автоматично перетворилися на червону.

Спершу форвард на чужій половині поля відштовхнув рукою Даніела Поденсе під час введення м’яча з аута. Але головний арбітр матчу Майкл Олівер вирішив продовжити гру, щоб не зупиняти атаку Вулвергемптона. Кадри трансляції зафіксували цей момент на 69.04 часу матчу.

А рівно через п’ять секунд Мартінеллі у спринтерському ривку в оборону зніс португальського вінгера Тавареша. Арбітр матчу відразу показав бразильцеві дві картки: за відкладений фол на Поденсе та за поштовх Тавареша.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що подібного вилучення ніколи раніше не бачив.

— Я ніколи не бачив нічого подібного. Я провів у цій країні 18 років і такого не було ніколи. Ми дуже ускладнили собі завдання, залишившись у меншості. Ми страждали останні десять хвилин. Ніколи не бачив такого, – сказав коуч у коментарі ВВС.

У 2022 році у лондонського клубу жахлива статистика: за шість матчів у них чотири вилучення та лише два забитих голи. До Мартінеллі червоні картки отримували Габріел Пауліста, Граніт Джака та Томас Парті.

Після 24 турів АПЛ Арсенал посідає п’яте місце у турнірній таблиці, маючи в активі 39 очок. Водночас у підопічних Артети є ще дві гри у запасі. Лідером чемпіонату залишається Манчестер Сіті (24 матчі, 60 очок), другим йде Ліверпуль (23 матчі, 51 очко), а трійку замикає Челсі (24 матчі, 47 очок).