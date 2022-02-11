Українська сноубордистка Данча подасть протест на організаторів Олімпіади-2022

Українська сноубордистка Аннамарі Данча, яку не хотіли пускати на старт змагань на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через надуманий позитивний тест на коронавірус, заявила, що подасть протест на дії організаторів змагань.
За словами українки, перед змаганнями вона здала чотири негативні тести та отримала дозвіл на участь у кваліфікації. Втім, організатори фактично перед її стартом заявили, що вона не має права участі через сумнівні тести.
Після втручання української делегації у Пекіні спортсменку все ж допустили до змагань, але вона посіла лише 26-те місце у кваліфікації на Олімпійських іграх-2022 та не змогла поборотися за медалі.
На думку спортсменки, з нею вчинили несправедливо, а тому вимагатиме пояснень від організаторів.
— Я дуже рада, що ця божевільна ковідна гра для мене закінчилася. Я виграла її, якщо врахувати, через що довелося пройти, щоб стартувати. Це було дуже напружено і болісно. За п’ять хвилин до мого виходу на старт організатори сказали мені, що у мене позитивний тест, і я маю бути негайно ізольована (що було неправдою).
Вона зазначила, що “боролася до останнього за свої права”, бо знала, що перед гонкою мала чотири негативні тести.
— Я подам протест до Міжнародної федерації сноуборду і вимагатиму пояснень, тому що досі не отримала відповіді, і не можу зрозуміти, як це зі мною сталося. Після всього цього мені досі хочеться вірити у красу головного спортивного свята — Олімпіад, — написала Данча.
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У підсумку, перемогу у паралельному гігантському слаломі здобула чеська спортсменка Естер Ледецка, срібло в австрійки Даніели Улбінг, а бронза дісталася представниці Словаччини Глорії Котнік.
Медальний залік Олімпіади-2022 наразі очолює команда Норвегії, у якої шість золотих, три срібні та п’ять бронзових медалей. Другою йде Німеччина, а замикають трійку лідерів Нідерланди.