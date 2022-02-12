Денис Олійник: Таких президентів, як Ярославський, у своєму житті не зустрічав

Ось хто точно посилить команду Зірок, якщо вийде на поле 28 травня, так це Денис Олійник. Він продовжує кар’єру і на хорошому рахунку в чемпіонаті Фінляндії, де проводить п’ятий сезон.

На носі у нього ювілей – 100-й матч за СЙК. За Металіст Олійник провів 89 ігор і забив 25 м’ячів.

– Денисе, ми вас запрошуємо на All-Star Game. Гра відбудеться 28 травня. Сезон у Фінляндії до того часу завершиться? Зможете приїхати?

– Поки не знаю. Сезон у Фінляндії починається в квітні і влітку паузи немає. Якщо випадуть вихідні або перерва на ігри збірних, то обов’язково прилечу.

– Металіст – другий після фінського клубу СЙК, за який ви провели найбільше матчів. Яку роль у Вашому житті відіграв Металіст?

– Колосальну. Я шалено радий, що свого часу опинився в Металісті. Я вдячний клубу за те, що вони викупили мій контракт за досить пристойну суму. Вони повірили в мене і дали шанс проявити себе. Перші півроку, можливо, не так все добре складалося, але велике спасибі Мирону Богдановичу, Євгену Олексійовичу і Олександру Владиленовичу за те, що вірили в мене до кінця. Другий і третій рік я провів добре в Металісті, потрапив до збірної. Я виріс як футболіст в Металісті. І радий, що мій трансфер в Дніпро став одним з найуспішніших в історії клубу. Два сезони в Харкові одні з кращих періодів в моїй кар’єрі, – говорить Денис Олійник.

– Ви згодні, що в Харкові найпотужніша в Україні торсида? Чи не виникло у вас проблем після переходу в Дніпро?

– Коли я грав у Металісті у мене були чудові стосунки з харківськими вболівальниками. Вони любили мене і в останній мій рік в Металісті визначили кращим гравцем команди. Я завжди відчував їх підтримку.

Для мене харківські вболівальники найкращі в Україні. Зрозуміло, що вони були засмучені моєму переходу в Дніпро. Але це футбольне життя і, вважаю, що я допустив помилку, перейшовши в Дніпро. Від цього трансферу я тільки програв.

– Олександр Ярославський до вас чудово ставився?

– Не те слово! Таких президентів як Ярославський у своєму житті не зустрічав. Те, як він любить команду, як переживає, як він ставиться до футболу. Він практично не пропускав жодного тренування команди. Я йому дуже вдячний, тому що в деяких особистих питаннях він мені сильно допоміг. Коли мені потрібно було закрити деякі фінансові питання, він пішов мені назустріч. З великою повагою ставлюся до Олександра Владиленовича. Хотілося б, щоб таких президентів в українському футболі було побільше. Тоді і футбол в нашій країні буде рости.

– Бачили відео, як він занурюється в крижану воду. Вас у Фінляндії, напевно, теж до цього привчили?

– Він красень! У 62 роки так виглядати. Стільки енергії. Дуже позитивна людина. Я і сам люблю такі процедури. Завтра, до речі, їду в сауну.

По середах вибираюся на озеро. У Фінляндії сауни на дровах. Паришся і відразу занурюєшся в крижане озеро. Мені це подобається. Вранці завжди приймаю холодний душ.

– Чим фінські сауни відрізняються від наших?

– У них чоловіча і жіноча роздягальня окремо, поруч стоїть скарбничка. Кидаєш €5, ніхто не перевіряє. Написав своє прізвище і все.

Одночасно в сауні може перебувати не більше восьми особам. Попарився години півтори-дві і поїхав. Тим часом інші люди приїхали. Порожньо не буває.

– Ви там у Фінляндії по Україні хоч трішки сумуєте?

– Звичайно, сумую. У мене діти в Україні. Але я звик вже. Намагаюся з користю проводити для себе час. Часто беру дітей до себе. Займаюся саморозвитком, свого роду трансформація особистості.

Джерело: Металіст