Медальний залік Олімпіади-2022: ФРН знову в лідерах, США – вийшли на третє місце

За підсумками восьмого дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Німеччина зберегла лідерські позиції, а США – вийшли на третє місце.

Загалом під час Олімпіади 12 лютого розіграли шість комплектів нагород серед таких дисциплін, як: лижні перегони, біатлон, ковзанярський спорт, сноуборд, стрибки на лижах з трампліну та скелетон.

Таблиця результатів на медальному заліку Олімпіади-2022 у Пекіні виглядає так:

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце, як і раніше, тримає Німеччина. У її команди – сім золотих нагород, як і у Норвегії, яка посіла друге місце, проте у ФРН більше срібла – п’ять проти трьох. Бронза у Німеччини одна, тоді як у Норвегії їх шість.

На третє місце вдалося вирватися США – у них по п’ять золотих та срібних медалей та ще одна – бронзова.

Четверті Нідерланди: у них п’ять золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

На п’ятому місці Швеція – у неї також п’ять золотих медалей, дві срібні та три бронзові.

Україна, як і раніше, ще жодного разу не піднімалася на п’єдестал пошани.

Зазначимо, що 13 лютого, у неділю, буде визначено володарів ще семи комплектів медалей зимової Олімпіади.

Олімпіада в Пекіні триває з 4 по 20 лютого. Від України на цих Іграх бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.