За підсумками дев’ятого дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія зайняла лідерські позиції, позбавивши Німеччину кількаденної першості у заліку.

Загалом під час Олімпіади 13 лютого розіграли сім комплектів нагород серед таких дисциплін, як: шорт-трек, лижні перегони, ковзанярський спорт, гірськолижний спорт та біатлон.

Результати медального заліку Олімпіади-2022 наступні:

Які країни потрапили до топ-5

На перше місце 13 лютого вийшла Норвегія, завершивши кількаденне лідерство Німеччини, яка наразі посідає другу сходинку рейтингу. У норвезької олімпійської збірної наразі дев’ять нагород, коли Німеччина має вісім золотих медалей. В обох команд по п’ять срібних медалей. Бронза ж у Німеччини одна, тоді як у Норвегії сім медалей.

Третє місце продовжує залишатись за США – у них п’ять золотих та п’ять срібних медалей, коли ж бронза – одна.

Четвертими йдуть Нідерланди: вони мають шість золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

П’яту сходинку посідає місці Швеція – у неї п’ять золотих медалей, три срібні та три бронзові.

Україна, як і раніше, ще жодного разу не піднімалася на п’єдестал пошани.

Зазначимо, що 14 лютого, у понеділок, буде визначено володарів ще чотирьох комплектів медалей зимової Олімпіади.

Олімпіада в Пекіні триває з 4 по 20 лютого. Від України на цих Іграх бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.

За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.