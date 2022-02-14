За підсумками дев’ятого дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія зайняла лідерські позиції, позбавивши Німеччину кількаденної першості у заліку.
Загалом під час Олімпіади 13 лютого розіграли сім комплектів нагород серед таких дисциплін, як: шорт-трек, лижні перегони, ковзанярський спорт, гірськолижний спорт та біатлон.
Результати медального заліку Олімпіади-2022 наступні:
Які країни потрапили до топ-5
На перше місце 13 лютого вийшла Норвегія, завершивши кількаденне лідерство Німеччини, яка наразі посідає другу сходинку рейтингу. У норвезької олімпійської збірної наразі дев’ять нагород, коли Німеччина має вісім золотих медалей. В обох команд по п’ять срібних медалей. Бронза ж у Німеччини одна, тоді як у Норвегії сім медалей.
Третє місце продовжує залишатись за США – у них п’ять золотих та п’ять срібних медалей, коли ж бронза – одна.
Четвертими йдуть Нідерланди: вони мають шість золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.
П’яту сходинку посідає місці Швеція – у неї п’ять золотих медалей, три срібні та три бронзові.
Україна, як і раніше, ще жодного разу не піднімалася на п’єдестал пошани.
Зазначимо, що 14 лютого, у понеділок, буде визначено володарів ще чотирьох комплектів медалей зимової Олімпіади.
Олімпіада в Пекіні триває з 4 по 20 лютого. Від України на цих Іграх бере участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни.
За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.