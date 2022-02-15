Спортивний промоушен Махач запустив франшизу Махач ММА

Спортивний промоушен Махач, підписав угоду, за якою під бендом Махач тепер проводитимуть змагання за правилами змішаних єдиноборств.

Для уникнення плутанини, новий підрозділ буде в своїй назві містити позначку про приналежність.

– Коли до нас прийшли з пропозицією купити франшизу, нас це спочатку застало зненацька, оскільки складно під одним промоушеном розділити бійців, не влаштовуючи конкуренцію один з одним. Проте в процесі переговорів з потенційними франшизоодержувачами, ми прийшли до угоди про поділ сфер. Нам це здалося цікавим досвідом і, виходячи з результатів даного експерименту, ми будемо робити висновки про подальший наш розвиток як франшизодавця, – розповів співзасновник Махач Андрій Лімонтов.

На відміну від Махача, де бої проходять на голих кулаках, Махач ММА буде являти собою класичний ММА турнір, де бої будуть проходити з використанням спортивного спорядження.

– Якщо Махач – це жорсткий спорт, то Махач ММА створюється для цінителів спортивного-розважально інтертеймента, – пояснили в промоушені.

Андрій Лімонтов каже, що в процесі обговорення, вони також прийшли до угоди, що Махач ММА буде виходити на власному каналі і мати відмінні риси в символіці.

– Однак команда наших фахівців буде всіляко сприяти, щоб під брендом Махач наші фанати, як і раніше, отримували тільки якісний контент, – додав Лімонтов.

Перший чемпіонат Махач ММА планується провести вже в березні цього року. Зараз складаються пари бійців, підбирається майданчик і повним ходом йдуть технічні підготовчі роботи.

– На сьогодні основний штат Махач задіяний у підготовці 9 сезону, який пройде 19 лютого в ТРЦ Термінал (Бровари) і очікувано буде насичений яскравими боями і непередбачуваними наслідками, проте наша команда цілком допомагає нашим новим друзям Махач ММА, – зазначив Лімонтов.

Як повідомлялося раніше український спортивний промоушен Махач, який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен з Казахстану.

Однак зважаючи на нестабільну політичну ситуацію в Казахстані, організаторами було прийнято рішення продовжити проводити турніри в Україні.

Як повідомили в промоушені, незабаром панується проведення Махача в Туреччині, Молдові, Азербайджані та ОАЕ.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року в столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач.

Всього пройшло 23 сутички з яких дев’ять закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою.