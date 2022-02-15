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Спортивний промоушен Махач запустив франшизу Махач ММА

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Спортивний промоушен Махач запустив франшизу Махач ММА
Партнерський матеріал

Спортивний промоушен Махач, підписав угоду, за якою під бендом Махач тепер проводитимуть змагання за правилами змішаних єдиноборств.

Для уникнення плутанини, новий підрозділ буде в своїй назві містити позначку про приналежність.

– Коли до нас прийшли з пропозицією купити франшизу, нас це спочатку застало зненацька, оскільки складно під одним промоушеном розділити бійців, не влаштовуючи конкуренцію один з одним. Проте в процесі переговорів з потенційними франшизоодержувачами, ми прийшли до угоди про поділ сфер.

Нам це здалося цікавим досвідом і, виходячи з результатів даного експерименту, ми будемо робити висновки про подальший наш розвиток як франшизодавця, – розповів співзасновник Махач Андрій Лімонтов.

На відміну від Махача, де бої проходять на голих кулаках, Махач ММА буде являти собою класичний ММА турнір, де бої будуть проходити з використанням спортивного спорядження.

– Якщо Махач – це жорсткий спорт, то Махач ММА створюється для цінителів спортивного-розважально інтертеймента, – пояснили в промоушені.

Андрій Лімонтов каже, що в процесі обговорення, вони також прийшли до угоди, що Махач ММА буде виходити на власному каналі і мати відмінні риси в символіці.

– Однак команда наших фахівців буде всіляко сприяти, щоб під брендом Махач наші фанати, як і раніше, отримували тільки якісний контент, – додав Лімонтов.

Перший чемпіонат Махач ММА планується провести вже в березні цього року. Зараз складаються пари бійців, підбирається майданчик і повним ходом йдуть технічні підготовчі роботи.

– На сьогодні основний штат Махач задіяний у підготовці 9 сезону, який пройде 19 лютого в ТРЦ Термінал (Бровари) і очікувано буде насичений яскравими боями і непередбачуваними наслідками, проте наша команда цілком допомагає нашим новим друзям Махач ММА, – зазначив Лімонтов.

Як повідомлялося раніше український спортивний промоушен Махач, який організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен з Казахстану.

Однак зважаючи на нестабільну політичну ситуацію в Казахстані, організаторами було прийнято рішення продовжити проводити турніри в Україні.

Як повідомили в промоушені, незабаром панується проведення Махача в Туреччині, Молдові, Азербайджані та ОАЕ.

Нагадаємо, 14 грудня 2021 року в столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач.

Всього пройшло 23 сутички з яких дев’ять закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою.

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У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

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