Судді зажали трішки балів: Абраменко про вихід у фінал з лижної акробатики

Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк кваліфікувалися до фіналу у лижній акробатиці на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Також у кваліфікації брав участь ще один український фристайліст Дмитро Котовський.

Окіпнюк та Котовський лише напередодні отримали негативні тести і змогли вийти на старт.

За форматом чоловічого турніру з лижної акробатики до фіналу проходили шість найкращих спортсменів за підсумками першої спроби, після чого змагання продовжувалися і вони мали ще одну спробу, щоб покращити виступ.

За підсумками першої спроби Олександр Абраменко виконав її на 120.36 балів і кваліфікувався до фіналу п’ятим. А ось Окіпнюк та Котовський посіли проміжне 22-е та 24-е місця. Вони зберігали свої шанси на потрапляння у фінал, але мали суттєво покращити свої спроби.

Котовському майже це вдалося. Дмитро виконав стрибок на 114.03 бали, але не зміг кваліфікуватися у фінал. А ось Окіпнюк з найкращим результатом за підсумками другої спроби серед решти спортсменів вийшов у фінал на Олімпіаді-2022. Його стрибок судді оцінили у 125 балів. Загалом результат Окіпнюка став третім найкращим у кваліфікації після стрибків китайців Ці Гуанпу та Цзя Цзуньтяна – 127.88 та 125.67 відповідно.

У коментарі Суспільне олімпійський чемпіон Ігор-2018 Олександр Абраменко поділився враженнями від виходу у фінал.

— Як і на кожній Олімпіаді, на старті присутній великий мандраж, з яким треба боротися. Це було складно, але я впорався. Свій стрибок я зробив дуже добре, але судді зажали трішки балів. Але я радий, що цього вистачило, аби потрапити у першу шістку. Я з хвилюванням слідкував за кожним стрибком, бо судді сьогодні дуже суворі, – розповів Абраменко.

А ось 23-річний Окіпнюк розповів, що через коронавірус не зміг провести вчорашнє тренування. У нього було лише два тренування, після яких він потрапив на карантин.

— Морально – це було дуже важко. Я дуже хотів вийти. Для мене, як для будь-якого спортсмена, участь в Олімпійських іграх – мрія. Дякую Всевишньому. Я стояв на старті і думав про стрибок, щоб його виконати добре. Все в принципі вдалося. Це для мене перша Олімпіада. Я тільки сьогодні вийшов з карантину. Цей сьогоднішній стрибок – я його виконав лише увосьме. Він трішки ще не допрацьований, але майже все вдало вийшло. Трішки зіпсував приземлення, – сказав Окіпнюк.

Фінал у лижній акробатиці серед чоловіків відбудеться у середу, 16 лютого. Перший фінал стартує о 13.00 за київським часом, а великий фінал рівно через годину.

Наразі медальний залік Олімпіади-2022 очолює Норвегія, у якої 12 золотих, сім срібних та сім бронзових медалей. Другою йде Німеччина, а замикають трійку лідерів США.