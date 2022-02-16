Футболісти київського Динамо та представники клубу приєдналися до Дня єднання, записавши відеоролик з нагоди нового свята.

— Вони народилися і виросли у різних куточках країни, але батьківщина в усіх одна – це наша єдина Україна, — йдеться на сайті клубу.

У зніманні ролика взяли участь нинішні футболісти біло-синіх, зокрема Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Ілля Забарний, Артем Бесєдін, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко.

До вітання також приєдналися асистент головного тренера та ексгравець Динамо Огнен Вукоєвич та колишні футболісти клубу – вінгер Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко та захисник Евертона Віталій Миколенко.

Футболісти зазначають, що народилися та виросли у різних куточках країни та горді, що є українцями.

Георгій Бущан: я народився в Одесі, у перлині українського узбережжя;

я народився в Одесі, у перлині українського узбережжя; Руслан Нещерет: народився у Мукачеві, у самому центрі Європи;

народився у Мукачеві, у самому центрі Європи; Андрій Ярмоленко: я виріс у Чернігові та завжди пишався тим, що я українець;

я виріс у Чернігові та завжди пишався тим, що я українець; Ілля Забарний: я корінний киянин. Моє місто завжди було і буде українським.

Завершив звернення хорват Огнен Вукоєвич словами: Україна – це Європа.

– Моя Україна – єдина, – наголосили представники футбольного клубу.

14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з можливим повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації.

Він заявив, що з Україною ведуть війну на військовому, дипломатичному, енергетичному та інформаційному фронтах, і зазначив, що Українська держава сьогодні “сильна як ніколи” і здатна відповісти на всі можливі агресивні дії. Своїм указом він також призначив 16 лютого 2022 року Днем єднання.