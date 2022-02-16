На Олімпійських іграх 2022 збірна зі Швеції здобула перемогу у жіночій естафеті з біатлону. Україна увійшла до першої десятки команд, які показали найкращі результати.

За Україну на першому етапі бігла Ірина Петренко. Вона закрила всі 10 мішеней без додаткових патронів і передала естафету десятою з відставанням 21,7 секунди від лідера.

Другою на дистанцію вийшла Юлія Джима і вже на стрільбі лежачи заробила коло штрафу. На “стійці” Джима використала три додаткові патрони і передала естафету на 12-й позиції з відставанням від лідера 2,08 хвилини.

Наступною стала Анастасія Меркушина, яка чудово пройшла дві стрільби та підняла нашу збірну на восьме місце. Перед останнім етапом відставання збірної України від лідера становило 1,52 хвилини.

На естафеті фінішувала капітан команди Олена Білосюк. Їй вдалося бездоганно відпрацювати на рубежах, а на останніх метрах дистанції вона вирвала сьоме місце у представниці Чехії.

Результати жіночої естафети з біатлону:

Швеція – 1.11,03,9 (0+6) ДКР – 12,0 (1+7) Німеччина – 37,4 (0+6) Норвегія – 50,7 (2+8) Італія – 1.33,1 (0+5) Франція – 2.13,0 (2+10) Україна – 3.00,2 (1+6)

Раніше ми писали про медальний залік Олімпіади-2022. Перше місце у рейтингу продовжує обіймати Норвегія. Також у трійку лідерів потрапили спортсмени Німеччини та США.

Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.