Фристайліст Олександр Абраменко виборов першу медаль на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні з лижної акробатики. У суперфіналі цієї дисципліни українець став срібним призером.

Після виступу на Олімпіаді-2022 Абраменко поділився своїми емоціями від завоювання олімпійської нагороди.

— Велике щастя, що мені це вдалося, багато людей цьому радіють. Також відчуваю велику втому, – зізнався Олександр.

Новоспечений віцечемпіон Пекіна-2022 також зазначив, що конкуренція цьогоріч була дуже запеклою.

— Якщо в Кореї лише кілька спортсменів могли показати п’ять гвинтів, то на цій Олімпіаді я нарахував 13 спортсменів, які вже готові робити цей стрибок.

Для Олександра Ігри у Пекіні стали вже п’ятими у кар’єрі. А тому журналістів дуже хвилювало питання, чи хоче фристайліст замахнутися на участь в Олімпійських іграх-2026 у Турині.

— Побачимо, бо чотири роки – це дуже велика мірка. Я не можу відповісти зараз, що буде, – сказав спортсмен.

Він також зазначив, що не є забобонним, адже він був одним із прапороносців України на відкритті зимових Ігор і все ж зумів взяти медаль. Відзначимо, що в України існує міф, що прапороносцям не вдається піднятися на олімпійський п’єдестал. На літній Олімпіаді-2020 у Токіо це розвіяла досвідчена Олена Костевич, завоювавши бронзу у стрільбі.

Фристайліст Олександр Абраменко виграв першу медаль для України на зимових Іграх-2022 у Пекіні. У суперфіналі з лижної акробатики він став другим, поступившись лише представнику Китаю Ці Гуанпу. Бронза у цій дисципліні дісталася Іллі Бурову з ОКР.

Фото: НОК

Джерело: Факти ICTV