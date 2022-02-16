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Велике щастя, що це вдалося! Абраменко про свій виступ та конкуренцію на Олімпіаді

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олександр Абраменко

Фристайліст Олександр Абраменко виборов першу медаль на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні з лижної акробатики. У суперфіналі цієї дисципліни українець став срібним призером.

Після виступу на Олімпіаді-2022 Абраменко поділився своїми емоціями від завоювання олімпійської нагороди.

— Велике щастя, що мені це вдалося, багато людей цьому радіють. Також відчуваю велику втому, – зізнався Олександр.

Новоспечений віцечемпіон Пекіна-2022 також зазначив, що конкуренція цьогоріч була дуже запеклою.

— Якщо в Кореї лише кілька спортсменів могли показати п’ять гвинтів, то на цій Олімпіаді я нарахував 13 спортсменів, які вже готові робити цей стрибок.

Для Олександра Ігри у Пекіні стали вже п’ятими у кар’єрі. А тому журналістів дуже хвилювало питання, чи хоче фристайліст замахнутися на участь в Олімпійських іграх-2026 у Турині.

— Побачимо, бо чотири роки – це дуже велика мірка. Я не можу відповісти зараз, що буде, – сказав спортсмен.

Він також зазначив, що не є забобонним, адже він був одним із прапороносців України на відкритті зимових Ігор і все ж зумів взяти медаль. Відзначимо, що в України існує міф, що прапороносцям не вдається піднятися на олімпійський п’єдестал. На літній Олімпіаді-2020 у Токіо це розвіяла досвідчена Олена Костевич, завоювавши бронзу у стрільбі.

Фристайліст Олександр Абраменко виграв першу медаль для України на зимових Іграх-2022 у Пекіні. У суперфіналі з лижної акробатики він став другим, поступившись лише представнику Китаю Ці Гуанпу. Бронза у цій дисципліні дісталася Іллі Бурову з ОКР.

Фото: НОК

Джерело: Факти ICTV

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