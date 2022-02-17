Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний відзначився достойним жестом під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про вчинок українського біатлоніста в коментарі Суспільне Спорт розповів наставник команди Юрай Санітра.

Під час гонки переслідування Підручний віддав одну зі своїх палиць супернику, після чого подолав кілька сотень метрів лише з однією.

Це сталося через те, що українець випадково зламав палицю суперника – німця Йоганнеса Кюна. Тоді українець вирішив посеред гонки віддати йому свою.

— Дмитро Підручний боровся з німцем на колі. Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думаючи, віддав йому свою. Дмитро біг потім десь 200-300 метрів із однією палицею. Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест fair play. Вони дуже поважають Дмитра Підручного, – розповів Санітра.

У цій гонці українець фінішував на 13-му місці, а Кюн на одну позицію вище. Для 30-річного Підручного це треті Олімпійські ігри в кар’єрі.

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні він оновив рекорд, посівши 13-ту позицію також у спринті.

Медальний залік Олімпіади-2022 продовжує очолювати Норвегія, у якої 13 золотих, сім срібних та вісім бронзових медалей.

Друге місце за Німеччиною, а трійку лідерів замикають США. Україна у рейтингу посідає 23-тю сходинку завдяки сріблу Олександра Абраменка у лижній акробатиці.