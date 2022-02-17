Це злочин, якого я не робила: українка Камінська про позитивну допінг-пробу

Українська лижниця Валентина Камінська прокоментувала результат допінг тесту, який показав позитивний результат.

— Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі! Звучить банально, але я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена, – написала спортсменка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Вона зазначила, що не може зібрати доказову базу, “щоб поборотися за правду”.

— Моя кар’єра в професійних лижних перегонах раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голові все це. Просто не вірю… Мені залишається тільки пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть “вишки” за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як.

Камінська подякувала всім, хто перебуває поряд з нею на цьому життєвому етапі.

16 лютого Міжнародне агентство тестування (ITA) повідомило, Валентина Камінська отримала позитивний результат тесту на анаболічний андрогенний стероїд і два стимулятори на зимових Олімпійських іграх-2022.

Там зазначили, що зразок взяли під час антидопінгового контролю під час змагань 10 лютого в китайському Чжанцзякоу.

Джерело: Валентина Камінська

Фото: Валентина Камінська