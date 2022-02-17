Зірка американського лижного спорту Мікаела Шиффрін втратила свій останній шанс на індивідуальне олімпійське золото Ігор-2022 у Пекіні. Спортсменка зійшла з траси на своєму третьому старті змагань на цій Олімпіаді.

— Дуже схоже, що багато роботи пішло в забуття. Тепер я маю сумніви буквально у всьому, що вивчила за останні 15 років. У всьому, що я знала і вміла, щодо мого катання, слалому та настрою на перегони. Я гнала щосили, і, можливо, це було занадто, – пояснила свої невдачі на цій Олімпіаді Шиффрін.

За останні чотири роки вона не фінішувала на змаганнях лише п’ять разів, із них три – на цій Олімпіаді. Ще одного разу Шиффрін зійшла з траси в січні цього року на етапі Кубка світу у слаломі, а до цього – ще в січні 2020-го.

Золото у комбінації дісталося швейцарці Мішель Гізен. Другу сходинку посіла ще одна представниця Швейцарії Венді Гольденер, а бронза в італійки Федеріки Бріньоне.

Для Шиффрін – це провал, адже вона є однією із найтитулованіших гірськолижниць в історії, лідеркою сезону у загальному заліку, а також єдиною спортсменкою, якій вдалося перемогти в одній дисципліні на чотирьох чемпіонатах світу поспіль.

Очевидно, що до Пекіна-2022 американка їхала не просто за медаллю, а за підкоренням нових рекордів, але не склалося. Вона зійшла з траси у трьох із п’яти стартів і не змогла фінішувати.

Найкращим результатом Шиффрін на цих Іграх стало дев’яте місце в супергіганті. У швидкісному спуску (даунгілі) вона стала 18-ю.

26-річна Мікаела Шиффрін вигравала золото у слаломі у Сочі-2014, а також золото у гірськолижному слаломі і срібло у комбінації у Пхьончхані-2018. Їй належить рекорд серед всіх північноамериканських гірськолижників, адже вона – шестиразова чемпіонка світу. За кількістю перемог серед жінок за всю історію вона поступається лише Ліндсі Вон.

Медальний залік Олімпіади-2022 продовжує очолювати Норвегія, у якої 13 золотих, сім срібних та вісім бронзових медалей. Друге місце за Німеччиною, а трійку лідерів замикають США. Україна у рейтингу посідає 23-ю сходинку завдяки сріблу Олександра Абраменка у лижній акробатиці.

Джерело: NBC News