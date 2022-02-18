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Джима фінішувала сьомою у масстарті на Олімпіаді-2022, попри падіння на початку

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юлія Джима

На зимових Олімпійських іграх-2022 завершилися останні біатлонні перегони у жінок – масстарт. У ньому взяли участь 30 біатлоністок за підсумками загального заліку, медалістки та топ-13 із заліку Олімпіади-2022.

Україна у жіночому масстарті була представлена лише Юлією Джимою. Після старту на одному з поворотів українка не втримала рівновагу та впала, втративши десять секунд. Після цього вона доволі повільно провела першу стрільбу і не змогла закрити останню мішень. Як наслідок Юлія заробила штрафне коло.

З нього вона вийшла 23-ю, але покращила результат у другій стрільбі і вийшла на дев’яту позицію.

Під час третьої стрільби у всіх біатлоністок були проблеми з роботою на вогневому рубежі. Але українка також припустилася хиб, не закривши дві мішені. На останній стрільбі Джима закрила усі мішені, у той час, як суперниці хибили. Але стріляла 1:07 хвилин, і через це лише повернулася у топ-10.

До фінішу на Іграх-2022 Джима прийшла сьомою, повторивши свій найкращий результат у кар’єрі на Олімпіадах.

А ось олімпійською чемпіонкою у масстарті стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Срібло та бронза у представниць Норвегії Тіріл Екгофф та Марте Олсбю Ройзеланд.

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Медальний залік Олімпіади-2022 продовжує очолювати Норвегія, у якої вже 15 золотих, вісім бронзових та 11 срібних нагород. Другою йде Німеччина, а замикають трійку лідерів США.

Фото: НОК

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